Les métiers du tourisme à l’honneur 

En lien direct avec la singularité propre à chaque territoire en terme d’attractivité, le tourisme en France, c’est au bas mot près de 2 millions d’emplois directement liés à ce secteur professionnel générant 8% du produit intérieur brut national. Du côté de Mayotte, bien que les choses tendent à évoluer et se moderniser, les grandes lignes entre 2015 et aujourd’hui restent relativement similaires notamment dans la représentation type du profil touristique. En effet, plutôt locale, affinitaire et d’affaire, cette clientèle incarne entre 2 à 4 % de notre PIB départemental (PIB total de Mayotte en 2020 : 2,7 milliards d’euros selon les derniers chiffres de l’Insee). Un tourisme qui a su rebondir et se maintenir malgré la dernière crise sanitaire internationale de 2020/2021, représentant par exemple un récent taux d’occupation hôtelière de 74%. Bien que ces encourageantes données Insee soient aussi relatives au nombre de gendarmes détachés et logés en nos divers hôtels de l’île, il n’en demeure pas moins qu’ils incarnent également ce lucratif tourisme professionnel profitant de découvrir restaurants, magasins, paysages et activités sur leurs jours off… Et pour accueillir et divertir tout ce beau monde, il faut aussi de l’originalité, de la diversité, des structures cadrées et du personnel !

En Petite-Terre, on s’immerge…

Salouvas colorés, sourires communicatifs apparents, la beauté mahoraise incarnée dans toute son élégance pour cette équipe 100% bouénis de l’office de Petite-Terre, fin prête à accueillir les nombreux curieux venus quérir informations en lien avec les métiers du tourisme. Dans le cadre de ces journées portes-ouvertes, chaque acteur de l’écosystème touristique est libre de choisir le nombre de jours et l’organisation qu’il souhaite mettre en place pour ce 1er événement totalement gratuit et ouvert à tous*. Restauration, hôtellerie, artisanat, Terre, Ciel et Mer, tout est représenté.

Pour nos ambassadrices petites-terriennes, il est question d’amorcer ce lundi sur des échanges culturels, informatifs et stimulants par le biais de stands tenus par les acteurs économiques locaux. « Nous prenons régulièrement des stagiaires au sein même de notre office du tourisme. Nous travaillons principalement avec les lycées de Petite-Terre mais également avec les BTS Tourisme de Kawéni. Le fait que des prestataires aient accepté de participer à cette semaine permet de renforcer la confiance et les liens déjà existants » nous indique Maira Attoumani, directrice de l’office de tourisme concerné et diplômée d’un Master international, Tourism Hospitality & Management. Une semaine riche qui sera également ponctuée par des immersions au sein même des établissements partenaires. Pour ce faire, il suffit juste de s’inscrire car les places sont légitimement limitées pour des raisons d’organisation et de sécurité.

Pour Nicolas Chabot, gérant de la société Lagon Aventure, le but de cette journée n’a absolument pas vocation à être publicitaire ou indirectement intéressée : « Nous sommes heureux d’être ici afin de pouvoir présenter aux jeunes ce métier lié à la mer qui nous passionne. Pouvoir éclaircir et diversifier dans l’inconscient qu’est-ce qu’un commandant de navire. J’ai moi-même fait mes classes ici, à l’école Maritime de Petite-Terre en 2011. En tant que catégorisation de navire de charge, nos missions sont très diversifiées nous permettant ainsi d’amener des groupes en excusions, d’offrir des accès mer à la carte à des gens qui n’ont pas le temps d’y consacrer toute une journée ou bien même de servir de bateau scientifique pour des campagnes océanographiques ». Un univers aquatique extraordinaire qui ne laisse pas indifférente Anita (17 ans) — lycéenne STMG en Petite-Terre — ayant profité de cette matinée sans cours pour venir quérir quelques informations :

« Je suis passionnée par notre culture, notre lagon. Je veux faire découvrir Mayotte par la mer. Je pratique moi-même le kayak et envisage, pourquoi pas, de devenir monitrice de sports-nautiques ou guide, je ne sais pas encore. J’ai un tas de questions ».

La pépite de Mayotte veut booster ses atouts

Que de chemin parcouru depuis l’implantation initiale relativement cachée en ce petit algeco qui faisait office de bureau de renseignement du tourisme. La délégation de gestion alliée à l’inauguration officielle, en août 2022 dernier, auront offert un second souffle des plus dynamiques à cet office du tourisme petit-terrien du rond-point du Four-à-Chaux, maximisant ainsi ses visibilité et mise en avant comme en témoigne Rabya Soilihi, salariée depuis 2019 : « À l’image de la société, les choses évoluent. Les locaux sont de plus en plus demandeurs d’activités et nous sommes heureuses de constater qu’il y a une diversité existante chez nos touristes.

Notre manière de travailler a également évoluée privilégiant la voie communicative, visuelle et régulière des réseaux sociaux. La puissance attractive réside dans l’union des forces justement; nous sommes là pour faire la promotion des prestataires. C’est un engagement gagnant-gagnant ». Un engagement qui malheureusement, par vision amoindrie et élan solitaire des vieilles habitudes, ne convainc guère l’ensemble de acteurs en question, rendant l’actualisation de bases de données complexe pour cette équipe des 5 drôles de dames du Tourisme qui ne manque pas de ressources et de pertinentes projections pour moderniser tout ça. Pour la directrice, Maira Attoumani, elle qui a évolué dans le tourisme international notamment à l’île Maurice « Mayotte n’a pas besoin de chercher des atouts puisqu’ils sont déjà là »; d’incontestables atouts pour lesquels il est important de proposer une diversification des métiers tendant notamment sur des axes de réflexions à destination des formations locales de jeunes comme moniteur de voile, maitre-nageur sauveteur ou même encore guide.

« Au final, Mayotte, sa richesse et son histoire ne sont pas très connues mais il existe une grande demande en ce sens », nous confie Oili Said, journaliste reporter d’images de formation et guide singulier, passionné et emblématique depuis 2 ans sur notre île : « Mon rôle en tant que guide, c’est justement de transmettre cette vision et cette passion de l’Histoire. Une sortie en Nature se doit d’être éducative et riche d’enseignements ».

Alors, qu’il soit question de réceptionniste hôtelier, de guide nature verte, d’éducateur moto enduro, de vendeur d’article souvenir, de chef cuisinier, d’hôtesse d’accueil, de moniteur de saut en parachute, de barmaid ou encore d’encadrement d’excursion de plongée, nombreuses sont les pistes et potentialités sur notre caillou mahorais. N’hésitez pas dans le cadre de vos études en devenir ou bien même d’une réorientation professionnelle, à vous diriger toute cette semaine auprès des différents offices et professionnels du tourisme passionnés qui sauront, à coup sûr, vous orienter dans ce secteur d’activité qui n’est qu’aux prémices de sa plein potentialité.

MLG

*La semaine des métiers du tourisme à Mayotte est une mobilisation commune de l’Agence tourisme & attractivité de Mayotte (AsDTM), de Pôle Emploi, des offices de tourisme intercommunaux ainsi que des acteurs du secteur touristique local.