Les demandes de mobilité à LADOM peuvent se faire d’un clic

Le 2 mars dernier, LADOM lançait son tout premier simulateur en ligne permettant aux résidents d’outre-mer intéressés par l’un de ses dispositifs, de vérifier l’éligibilité de leur demande. Et depuis ce 3 avril 2023, tous les résidents d’outre-mer ayant un projet de mobilité, pourront le faire en ligne.

Pour le Directeur général Saïd Ahamada, il s’agit « d’une nouvelle avancée qui s’inscrit dans une démarche plus globale d’amélioration et de facilitation de l’accès à l’offre de services de LADOM par les Ultramarins ».

Le service œuvrant en faveur du maintien de la continuité territoriale depuis les territoires ultramarins, a lancé en octobre dernier une consultation des acteurs locaux des DROM et des COM. Il s’agit d’identifier et de mesurer les écarts entre l’offre sur le territoire hexagonal et son déploiement dans les DROM-COM, pour aboutir sur LADOM 2024.

Cet « écart » a été pointé du doigt par la Délégation sénatoriale outre-mer, au sein d’un rapport évoquant la « discontinuité territoriale Outre-mer ». L’insuffisance de moyens en Outre-mer par rapport à ce qui est mis sur la table en Corse – 16 euros par habitant contre 257 euros pour les seconds – a notamment été mis en avant par la sénatrice Catherine Conconne qui évoquait « un terrain fertile en iniquités ».

L’aide réévaluée, un premier pas



Plusieurs préconisations, 12 au total, avaient été émises, parmi lesquelles, le relèvement du plafond de ressource pour bénéficier de la continuité territoriale, la multiplication des fréquences de retour au pays, la mise en place d’un tarif résident pour atténuer la saisonnalité des prix des billets d’avion. Une montée en puissance avec un premier pallier de doublement du montant octroyé à LADOM pour atteindre les 100 millions d’euros est demandée dans le rapport, ainsi que mettre LADOM « au service des projets de territoire définis par les collectivités ultramarines ».

Anticipant les conclusions de la délégation sénatoriale, le gouvernement avait déjà annoncé que face à l’augmentation des prix des billets d’avion, l’aide à la continuité territoriale serait réévaluée. Pour Mayotte, elle se monte désormais à 535 euros.

Dorénavant, après avoir testé et vérifié leur éligibilité, les demandeurs pourront déposer et suivre en ligne leur demande de mobilité en temps réel. Jusqu’à présent seuls l’accès aux dispositifs Passeport pour la mobilité des études et Aide à la continuité territoriale (grand public) étaient dématérialisés.

Désormais les dispositifs suivants le seront également : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, Déplacement dans le cadre d’une prise de poste, Déplacement dans le cadre d’oraux de concours, Dispositif funéraire, Cadres d’avenir Guadeloupe et Saint-Martin (nouveau dispositif).

D’ici la fin de l’année 2023, tous les dispositifs de LADOM seront ouverts en ligne. Toutefois, les Agences de LADOM continueront à recevoir les publics, notamment ceux n’ayant pu effectuer une demande en ligne ou souhaitant obtenir des informations complémentaires.

