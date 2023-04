Les Maisons sport santé gagnent du terrain

Elles sont exigeantes par l’accompagnement qu’elles proposent : elles permettent, grâce à l’accompagnement des professionnels de la santé et du sport, de suivre un programme personnalisé dans une pratique d’activité physique et sportive durable.

Le 19 octobre 2021, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Mayotte lançait le projet « Maison Sport Santé », labellisé par les ministères des Sports et de la Santé, et financé par le Conseil Départemental de Mayotte, l’Agence Régionale de Santé, la Fondation de France et la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES).

Un programme ambitieux si l’on considère que des professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sage-femmes et autres) orientent leurs patients, qui sont des personnes fragiles atteintes d’une maladie chronique, des personnes éloignées de la pratique d’une activité physique ou encore des femmes enceintes ou en post-partum, vers ce dispositif pour un suivi de six mois en alimentation et en activité physique. « Un suivi est assuré par une diététicienne et un éducateur sportif du CROS Mayotte, à raison d’une rencontre par semaine », indique le Comité.

L’objectif des Maisons Sport Santé est de faire évoluer les comportements alimentaires des bénéficiaires et de promouvoir une activité physique régulière. Dzaoudzi-Labattoir et Sada ont été les premières communes à ouvrir une antenne sur leur territoire, en octobre 2021. Puis ce fut le cas de la commune de Bouéni en janvier 2022, et désormais Bandrélé et Mtsamboro.

L’action se décline ainsi sur le territoire:

– Tous les lundis à Bouéni : 9h-12h à la MJC de Bambo Ouest / 13h-15h au CCAS de Bouéni.

– Tous les mardis à Dzaoudzi-Labattoir : 14h-19h au service des sports de l’hôtel de Ville.

– Tous les mercredis à Bandrélé : 9h-15h (site à déterminer).

– Tous les jeudis à Sada : 9h-15h à la MJC de Mangajou.

– Tous les vendredis à M’tsamboro : 9h-13h au foyer des jeunes de M’tsamboro.

À terme, le CROS Mayotte espère ouvrir une structure mère de la Maison du Sport Santé, servant de lieu de référence sur le territoire et pour toutes ses antennes.

La population est invité à se rendre dans l’antenne Maison sport et santé de sa commune pour bénéficier de cet accompagnement gratuit.