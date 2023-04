L’Aract Mayotte : pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises

L’Aract Mayotte est une association (loi de 1901) récente puisque sa création remonte à 2020. Représentée de façon paritaire entre les syndicats patronaux et ceux des salariés, sa principale mission est comme l’explique El-Anzize Hamidou, président de l’Aract Mayotte, « de soutenir les politiques publiques en faveur des salariés en améliorant les conditions de travail ».

L’organisation de tables rondes pour établir un état des lieux

Après avoir procédé à des consultations auprès de salariés l’année dernière et établi par la suite un diagnostic, l’Aract Mayotte a identifié plusieurs thématiques comme prioritaires telles que « la santé au travail, le travail comme facteur d’inclusion, ou encore le dialogue social », indique son président.

Cette première table ronde de l’année portait sur la thématique du trajet travail/domicile. « Nous nous sommes rendus compte que les problèmes liés au transport sur le territoire avaient des impacts sur la santé des salariés et que leurs conditions de travail étaient détériorées. Beaucoup d’entre eux étaient fatigués et tendus entrainant une hausse des arrêts maladie. Certains envisageaient même de prendre un congé sabbatique pour se reposer. Employeurs et manageurs étaient alors confrontés à des dégradations des conditions de travail », expriment à l’unisson le président de l’association et Emmanuel Clerc, représentant du Medef.

L’Aract en tant qu’association a ainsi pour but de proposer aux entreprises qui en font la demande des solutions sur des thématiques propres à chaque société mais toujours liées à l’amélioration des conditions de travail. « Notre objectif est de développer des efforts pour contenir les effets négatifs et solutionner les problèmes pour améliorer les conditions de vie des salariés en nous concentrant sur des thèmes précis », indique Emmanuel Clerc.

Être dans l’action afin de proposer des services et des solutions

Ainsi, concernant le problème du trajet travail/domicile pour les salariés habitant loin de leur lieu d’emploi, l’Aract Mayotte a identifié trois principales mesures pour diminuer la fatigue des salariés. Tout d’abord, l’instauration du télétravail quand cela est possible, mais aussi la mise en place d’horaires flexibles et enfin le développement du covoiturage et des navettes.

Comme le souligne le secrétaire général de l’association, Djoumoy Djoumoi, « Il faut développer l’économie du territoire de Mayotte en proposant des actions et des moyens pour être plus efficaces comme par exemples la délocalisation de certains services ou le développement d’espaces de co-working pour notamment désengorger Mamoudzou… ».

L’Aract Mayotte a ainsi pour objectifs d’aider les entreprises demandeuses à améliorer les conditions de travail de leurs salariés, de sensibiliser et d’accompagner ces dernières en identifiant leurs besoins et en leur proposant différents moyens d’action. La finalité étant de proposer des solutions viables et légales.

Contact : contact@aract-mayotte.fr

B.J.