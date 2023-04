Dans le cadre du festival « Petits et Grands » à Nantes, le collectif Les Arts Confondus Mayotte et la Plateforme Jeune Public Zévi de la Réunion permettent à une délégation d’artistes et d’acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion d’être présents à Nantes du 5 au 9 avril.

A l’invitation de Cyrille Planson co-directeur du festival « Petits et Grands » et s’inscrivant dans le cadre du projet : ARCHIPEL.EU, Les Arts Confondus à Mayotte et la Plateforme Jeune Public Zévi de La Réunion s’associent pour unir nos forces créatrices, valoriser notre patrimoine artistique et culturel à l’adresse des jeunes et des touts-petits.

Les deux départements ultramarins français unissent leurs forces pour présenter la dynamique et la singularité des créations artistiques et des actions culturelles en direction du jeune public, en lien avec les langues régionales, le patrimoine et l’écosystème culturel de leur territoire.

S’inscrivant dans l’ambition de la France de contribuer à l’étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d’accueil, l’Institut français, en étroite collaboration avec le réseau culturel français à l’étranger, concourt à la politique culturelle extérieure de la France. C’est dans le cadre de ces missions et de ces orientations que l’Institut français met en oeuvre le projet pilote « Archipel.eu », lancé en juin 2021.

Co-financé par l’Union européenne et coordonné par l’Institut français, en partenariat avec l’Association des Pays et Territoires d’Outre-Mer (OCTA, Bruxelles, Belgique) et l’Agência de

Promoção da Cultura Atlântica (APCA, Madère, Portugal), il vise à préserver et à promouvoir la culture des régions ultrapériphériques de l’Union européenne et des Pays et Territoires d’Outre-Mer.

Le fonds « Mise en réseaux et coopération culturelle Archipel.eu » accompagne les projets de mise en réseaux et de coopération émanant de structures publiques ou privées domiciliées dans des régions ultrapériphériques de l’Union Européenne (RUP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) .

Les 10 artistes et acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion profiteront de ce moment de festival unique, réunissant des professionnels du secteur jeune public de nombreux pays, pour provoquer les échanges avec des programmateurs, des représentants institutionnels, des artistes d’ici et d’ailleurs et des journalistes.

De plus, la délégation de professionnels de Mayotte et de La Réunion animera une rencontre professionnelle le vendredi 7 avril 2023 à 9h. Au programme : des témoignages d’artistes et d’acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion pour faire découvrir la richesse des langues régionales et du patrimoine culturel dans la création artistique contemporaine. Il sera notamment question d’interroger l’écosystème culturel national sur de tels enjeux territoriaux pour favoriser l’interconnaissance.

La délégation de Mayotte sera composée de Sophie HUVET, directrice de Hip Hop Évolution et du Centre de développement artistique et chorégraphique, Le Paradis des Makis, Fardy MADI, artiste conteur – animateur, Nimbe Animation, Lisa PATIN, directrice du Pôle Culturel de Chirongui Thomas BREANT, comédien-metteur en scène, Compagnie Stratagème, Vincent LAHOCHE, directeur de l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture.