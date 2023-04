Mayotte participait pour la 1ère fois aux Etats Généraux des Droits de l’Enfant

Les Etats Généraux des Droits de l’Enfant sont des rassemblements annuels organisés par le COFRADE à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant à l’Assemblée nationale.

​Ces Etats Généraux des Droits de l’Enfant (EGDE) ont pour but de créer un espace de dialogue entre les enfants et l’ensemble des acteurs du domaine de l’enfance. Organisé par le COFRADE (Conseil français des associations pour les droits de l’enfant), ils donnent la parole aux enfants sur les sujets qui les concernent et leur permet de partager des propositions concrètes aux responsables politiques et institutionnels.