Stabilité des produits pétroliers en avril

En avril, le super prend un centime, alors que les prix du gazole et du pétrole lampant sont en baisse.

Comme chaque mois, c’est le préfet qui fixe les prix plafond des hydrocarbures. Libre ensuite à TotalEnergies et Somagaz de suivre ces prix indicatifs ou pas.

Pour le mois d’avril 2023, excepté pour l’essence qui voit son prix augmenter de 1 centime,

les prix du gazole et de la bouteille de gaz de 12 kg baissent respectivement de 2 centimes

et de 50 centimes.

Ces baisses sont principalement expliquées par la diminution des cours mondiaux des produits pétroliers (- 5 % pour le gazole et – 6 % pour le butane ) par rapport au mois de mars. « En ce qui concerne l’essence, malgré la légère baisse de la cotation moyenne mondiale du l’essence (- 0,4 %), le prix à la pompe de l’essence augmente en raison principalement de la dépréciation de la parité euro-dollar ( – 1 %). »

Pour rappel, le préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb, Gazole routier et maritime, Mélange détaxé, Pétrole lampant, Gaz de pétrole liquéfié.

Il intègre les coûts supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale, ainsi que la somme des différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil départemental et dont les recettes contribuent aux financements des collectivités locales.