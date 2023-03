Le plan Eau d’Emmanuel Macron alloue 35 millions d’euros par an en Outre-mer

« L’eau est un bien commun, l’objectif du plan est de garantir à tous les français un accès à une eau potable de qualité pour ses besoins essentiels », a indiqué Emmanuel Macron, précisant l’évolution de la tarification progressive de l’eau, « cela ne veut pas dire que le prix de l’eau va augmenter. Les premiers mètres cubes seront facturés à prix modestes et plus ils augmenteront, plus le prix du mètre cube sera élevé », une « tarification progressive et responsabilisante » comme « incitation à la sobriété ».

Le président de la République a eu « un mot particulier pour nos Outre-mer, qui ont une situation tout particulièrement difficile (…) et je pense tout particulièrement à Mayotte et la Guadeloupe où nous avons déployé des Plans d’investissement », mais dont on sait qu’ils n’ont pas été consommé à la hauteur des besoins. Emmanuel Macron annonçait en conséquence débloquer 35 millions d’euros supplémentaires par an pour l’eau en Outre-mer. Qu’il va falloir correctement orienter au regard de nos besoins et de ce qui est déjà engrangé.

En effet, notre territoire bénéficie déjà à lui tout seul d’un Plan de Progrès 2022-2026 signé le 23 août 2022, d’un montant de 411 millions d’euros, qui a permis de lancer les travaux de forages, et d’agrandissement de l’usine de dessalement de Petite Terre.

A.P-L.