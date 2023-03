Ville de Dzaoudzi-Labattoir – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de Dzaoudzi-Labattoir

Rue de l’Hôtel de Ville

BP 93

97610 Labattoir

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA

CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000879500011

Code postal / Ville : 97610 Labattoir

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 01-2023- ECOLE LAZA- DL

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Monsieur, Le Maire, Saïd Omar OILI – Tél : +33 269601175 – Mail : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers du bâtiment

Capacité économique et financière : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans.

Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans.

Indication concernant le montant couvert par l’assurance pour risques professionnels

Capacités techniques et professionnelles : Mention des références travaux sur une période de 5 ans.

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années

Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mardi 02 mai 2023 – 11:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d’attribution sans négociation : oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : RÉNOVATION DE 15 SALLES DE CLASSES A ÉCOLE LAZA MZE

Classification CPV : 45453000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : RÉNOVATION DE 15 SALLES DE CLASSES A ÉCOLE LAZA MZE

Lieu principal d’exécution : Ecole LAZA MZE dans la Commune de Dzaoudzi-Labattoir

Durée du marché (en mois) : 8

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

GROS-OEUVRE / COUVERTURE / EP

Classification CPV : 45223220

Lieu d’exécution du lot : ECOLE LAZA MZE

LOT :

MENUISERIES

Classification CPV : 45421000

Lieu d’exécution du lot : ECOLE LAZA MZE

LOT :

ELECTRICITE

Classification CPV : 09310000

Lieu d’exécution du lot : ECOLE LAZA MZE

LOT :

PLOMBERIE CARRELAGE FAÏENCE

Classification CPV : 45332000

Lieu d’exécution du lot : ECOLE LAZA MZE

LOT :

PEINTURE

Classification CPV : 45442100

Lieu d’exécution du lot : ECOLE LAZA MZE

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Date d’envoi du présent avis

29 mars 2023