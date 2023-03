Rencontre ministérielle avec les représentants ultramarins des comités UFOLEP, l’UFOLEP Nationale et le ministère des Outre-mer

Sous l’égide du Président National de l’UFOLEP et en lien avec le comité directeur national, un travail de lobbying s’est engagé auprès de parlementaires et des institutions pour que l’action du comité UFOLEP Mayotte soit reconnue et mieux soutenue. En effet, le comité UFOLEP Mayotte présente de vraies dynamiques dans le Projet Sportif fédéral de l’UFOLEP, notamment au regard des besoins très spécifiques connus sur ce territoire.

La cheffe de cabinet de Monsieur CARENCO, ministre des Outre-mer, a montré un grand intérêt autour des actions portées par le comité UFOLEP de Mayotte, notamment autour du sport et de la santé, également autour de la formation professionnelle et de l’insertion des jeunes.

Une rencontre a été proposée au ministre des Outre-mer soit le 13 avril, soit le 17 avril, en fonction de sa disponibilité.

Dans l’attente de cette confirmation ministérielle, des échanges sont déjà programmés avec le sénateur de Guadeloupe, M. Dominique THEOPHILE qui s’est vu confier par la Première Ministre, une mission d’évaluation des politiques publiques du sport en Outre-mer. Cette rencontre physique aura lieu le 13 avril 2023 dans les locaux de l’UFOLEP Nationale à Paris en présence de deux inspecteurs généraux associés à cette mission.

Le Comité UFOLEP Mayotte s’engage ainsi à défendre l’intérêt du département en général et des activités éducatives et sportives en particulier.