Quand les lycéens se mettent dans la peau de politiciens 

C’est dans le cadre du concept de la Maison de l’Europe Bourgogne-Franche-Comté — labellisée Centre Europe Direct par la Commission européenne — allié à l’Agence nationale de la cohésion de territoire (ANCT), que nos apprentis ministres des Affaires étrangères, prendront publiquement la parole, échangeront et même, débattront, durant près de 3 heures en lien avec un texte relatif à la politique extérieure et la sécurité commune de l’Europe. Un sujet plus que jamais d’actualité aussi au regard du conflit Russo-Ukrainien permettant ainsi à ces lycéens de s’essayer à cet exercice de diplomatique réthorique grandeur nature, notamment en terme d’oralité, qui sera retransmis en direct et en streaming par le biais des différents réseaux sociaux Europe en France.

Il est à noter qu’il ne s’agit pas là d’un simple rôle théâtral visant exposer ses propres opinions, non. Il est bel et bien question de défendre la position stratégique de l’État membre incarné. Une indiscutable difficulté pour laquelle quelques règles du jeu ont été légèrement modifiées dans le cadre de cette simulation, puisqu’en matière de politique extérieure, c’est la règle du vote à l’unanimité qui est de mise. Ici, afin de permettre aux élèves d’entrer dans le jeu des alliances entre états membres, il sera procédé à un vote dit « à la majorité qualifiée« .

Chacun des 29 candidats a été minutieusement choisi. La plupart d’entre eux est issue de la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences-politiques. Pour Mayotte, c’est donc Sacha Cabort, brillant élève en Terminale, section européenne du Lycée des Lumières de Mamoudzou, qui s’envolera samedi prochain, aux côtés de son professeur d’Histoire-Géographie, Clément Kamouly – Le Crann, direction Paris, Hôtel de Roquelaure, plus communément connu sous l’appellation : Ministère de la transition écologique. Dans son exercice de simulation, Sacha incarnera le ministre des affaires étrangères du Portugal.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires, en tant que coordonnatrice de la communication sur l’Union européenne en France, anime un réseau national constitué de services de l’État et de conseil régionaux, autorités de gestion des fonds européens, et de Centre Europe Direct. L’objectif est de bâtir des actions communes à l’échelle nationale pour sensibiliser et informer les citoyens de l’action de l’Union européenne.

C’est la deuxième année que l’ANCT et la Maison de l’Europe Bourgogne-Franche-Comté s’associent dans l’organisation de cette action au niveau national. L’édition 2022 était tout à fait particulière puisqu’elle s’est déroulée pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne (premier semestre 2022), sur la thématique de la neutralité climatique au sein de l’UE.