Insécurité à Dzoumogne : plusieurs interpellations par la gendarmerie

A la suite de l’agression sur un enseignant, le personnel des lycée professionnel et collège de Dzoumogne avait manifesté son inquiétude et demandé une sécurisation supplémentaire de la zone. Le lycée avait fermé quelques jours, et des promesses faites depuis. Renfort de gendarmerie, caméras de vidéo-surveillance, renforcement des grillages, etc.

Sans que l’on sache précisément encore s’ils étaient mêlés aux faits de délinquance reprochés, plusieurs jeunes « auteurs de troubles graves à l’ordre public commis à Dzoumogne »ont été interpellés sur ces 4 derniers jours, annonce la gendarmerie, action menée en partenariat avec l’antenne GIGN de Mayotte.