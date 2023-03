AMT – Avis d’appel public à la concurrence MARCHE DE FOURNITURE

Avis d’appel public à la concurrence

MARCHE DE FOURNITURE

Fourniture, livraison, et installation de mobilier et équipements pour l’aménagement de la Technopole de Mayotte

MARCHE N° MF23-01AMT

.

1) Nom et adresse le l’acheteur public (pouvoir adjudicateur)

Association Mayotte Technopole (AMT)

Maison de l’Entreprise

Place Mariage, CS 73904

97641 Mamoudzou cedex, Mayotte

Siret 923 168 314 00014

Tel. : 02.69.61.04.26

Personne de contact pour tout renseignement :

M. Yannick MAHE : Directeur Général de la Technopole de

Mayotte

@ : y.mahe@mayotte.cci.fr

.

2) Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur le Président de l’Association Mayotte Technopole : Madi VELOU

.

3) Objet du marché

L’objet du marché est la fourniture, la livraison et l’installation de mobiliers et équipements pour l’aménagement de la Technopole

de Mayotte.

Le marché est composé de deux lots comme suit :

– LOT n° 1 intitulé : Mobiliers de bureau

Fourniture, livraison et installation de mobiliers et accessoires de bureau (sièges, tables et rangements divers) à

Dembeni (97660)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

39000000, 39110000, 39111000, 39113000, 39120000, 39121200, 39130000, 39141100.

– LOT n° 2 intitulé : Equipements, mobiliers et accessoires multifonction

Fourniture, livraison et installation d’équipements divers + équipements hôteliers et évènementiels

à Dembeni (97660)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

39150000,39130000,39110000,39000000,39113200,39150000,39130000,31500000,31521000.

.

4) Lieu d’exécution

Dembéni, Mayotte

.

5) Type de procédure

La procédure choisie : procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2 et R. 2124-2 du Code de la

commande publique.

.

6) Modes de publicité retenus :

Annonces :

– sur le site de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCIM) : https://www.mayotte.cci.fr/marches ;

– sur la plateforme des achats de l’État (PLACE) : https://www.marches-publics.gouv.fr ;

– sur le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) ;

– dans 1 journal d’annonces légale (JAL).

.

7) Critères pour l’attribution du marché

Le pouvoir adjudicateur examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants tels que détaillés dans le

règlement de consultation :

Critère Principal n°1 : Valeur Technique de l’offre : 60 %

Critère Principal n°2 : Valeur Prix de l’offre : 40 %

.

8) Modalités d’obtention du dossier de consultation

Les candidats peuvent obtenir le dossier de consultation des entreprises (DCE) en le téléchargeant depuis :

– le site internet de la CCIM : https://www.mayotte.cci.fr/marches;

(le site étant actuellement en maintenance, un lien vers le One Drive de la CCIM y sera indiqué pour le téléchargement

gratuit des documents).

Ou

– la plateforme des achats de l’État (PLACE) à l’adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr.

En cas de téléchargement sur le site de la CCIM, il est demandé aux candidats de contrôler régulièrement

que le DCE n’a pas fait l’objet de modifications.

Aucun dossier ne sera envoyé par courrier postal.

.

9) Transmission des offres

Les candidats transmettent leur offre via la plateforme PLACE à l’adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr.

Les offres mentionnent l’objet de la consultation et sont rédigées en langue française.La durée de validité des

offres est de 120 jours.

.

10) Co-financement de l’opération

Le marché est susceptible de faire l’objet d’une demande de co-financement européen au niveau du FEDER.

.

11) Date limite de réception des offres

Vendredi 28 avril 2023 à 08:00 (heure de Mayotte)

.

12) Date d’envoi de l’avis à la publication

Le 27 mars 2023