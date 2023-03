Ville de M’Tsamboro – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Ville de M’Tsamboro

170, avenue de la mairie BP115

97630 M’Tsamboro

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX

.

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Ville de Mtsamboro (976) Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20000884500014 Code postal / Ville : 97630 M’Tsamboro

Groupement de commandes : non

.

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : TRAVAUX des PRIORITES 01 SDGEP L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : MDAHOMA MAOULIDA – Tél : +33 269621950 – Mail : maoulida.mdahoma@mairie-mtsamboro.fr

.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Conformément L2142-1 et R2342-1 à R2342-15 : L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant : Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers

Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacités techniques et professionnelles : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 26 avril 2023 – 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d’attribution sans négociation : oui L’acheteur exige la présentation de variantes : non Critères d’attribution : Critère Prix à 40%

Critère Délais d’exécution à 10% Critère Valeur technique à 30% Critère social à 10%

Critère environnemental à 10%

.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX : TRAVAUX des PRIORITES 01 du SDGEP de la COMMUNE DE M’TSAMBORO Classification CPV : 45240000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : LOT N°1 Actions 192 et 1044 dans le village de Mtsahara LOT N° 2 Actions 193 et 1043 dans le village de Mtsahara LOT N° 3 Actions 214 et 1028 dans le village de Mtsahara LOT N° 4 Actions 209 et 1040 dans le village de Mtsahara LOT N° 5 Action 1037 dans le village de Hamjago LOT N° 6 Actions 1008 et 1003 dans le village de Hamjago LOT N° 7 Action 19 dans le village de Hamjago LOT N° 8 Actions 155, 178 et 353 dans le village de M’Tsamboro Lieu principal d’exécution : Dans la commune de M’tsamboro

Durée du marché (en mois) : 7

Valeur estimée hors TVA : 1900000 euros

La consultation comporte des tranches : non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Marché alloti : oui

.

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

Actions 192 et 1044 dans le village de Mtsahara Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : Rue PPF et du chemin DJAMADARI

LOT :

Actions 193 et 1043 dans le village de Mtsahara Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : Rue PPF

LOT :

Actions 214 et 1028 dans le village de Mtsahara Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : Rue MAGNASSINI et du chemin KASSABOU

LOT :

Actions 209 et 1040 dans le village de Mtsahara Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : Rue FOUNDI MADI MDOIHOMA et du chemin BAKAMANA

LOT :

Action 1037 dans le village de Hamjago Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : Terrain de sports

LOT :

Actions 1008 et 1003 dans le village de Hamjago Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : RN N°1 et au niveau d’une ravine

LOT :

Action 19 dans le village de Hamjago

marches-securises.fr Avis de publicité 23-40251 27/03/2023

page 3/3

Classification CPV : 45240000 Lieu d’exécution du lot : RN N°1

LOT :

Actions 155, 178 et 353 dans le village de M’Tsamboro Classification CPV : 45240000

Lieu d’exécution du lot : RN N°1 (route JIVA), à l’entrée de M’Tsamboro et au niveau de la rue COMBO MABOUROUKOU

.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui

Détails sur la visite : Les visites se dérouleront tous les après-midis, de lundi à vendredi

.

Date d’envoi du présent avis

27 mars 2023