Du foncier agricole libéré par l’Établissement public foncier pour les agriculteurs

L’EPFAM annonce vouloir attribuer à des agriculteurs des terrains agricoles s’étendant sur 8 hectares dans la commune de Dembéni. Voilà qui va en réjouir plus d’un tant les difficultés d’accès à un foncier viable et libérer sont nombreuses.

D’abord parce que chaque habitant, qu’il ait un autre emploi ou pas, est un petit peu agriculteur et possède une petite parcelle destinée à nourrir à sa famille et qui contribue à la production totale, mais aussi parce que le foncier cède sous l’emprise sauvage des cases en tôle, ou parce que les vieux agriculteurs installés – 43% des agriculteurs ont plus de 60 ans et 10% moins de 40 ans – ne veulent pas laisser la place faute de pension de retraite. Les cotisations n’ayant été possibles qu’à partir de 2015.

Lors de cette table ronde, les Jeunes agriculteurs avaient souligné que sur 15 jeunes diplômés du BPREA, le Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole, 6 seulement ont pu avoir du foncier et lancer leur exploitation.

La proposition de l’EPFAM est donc la bienvenue. Elle prend la forme d’un appel à projets sur la période du 27 mars jusqu’au 28 avril. Les candidats devront proposer des projets orientés vers la production agricole (végétale et/ou animale).

Une visite des parcelles aura lieu le mercredi 5 avril, le rendez-vous est fixé à 8h30 à la Mairie de Dembéni.

Comment candidater ?

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’EPFAM ou à retirer en version papier à la Mairie de Dembéni et dans les locaux de l’EPFAM (Boulevard Marcel HENRY, Cavani – 97600 Mamoudzou).

Le dossier complété et comprenant les pièces justificatives est à envoyer par mail à contact@epfam.fr ou à déposer au siège de l’EPFAM, Boulevard Marcel Henry à Cavani -Mamoudzou , le 28 avril 2023 à midi au plus tard.

Pour tout complément d’informations, écrire à contact@epfam.fr ou téléphoner au 02 69 63 39 60.

A.P-L.