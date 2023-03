Lycée de Dzoumogne : nouveau renforcement des moyens de protection

Le collectif du personnel des collège et lycée de Dzoumogne a vu une partie de ses propositions de sécurisation des sites retenues.

En fin de semaine dernière le LPO de Dzoumogne avait fermé ses portes sur décision du rectorat face au mouvement initié par les enseignants se plaignant d’une escalade des agressions.

« Nous ne comptons plus les évacuations, blessures, traumatismes, vols tant au niveau des élèves que des adultes », nous avait indiqué Patrick Dedieu au nom du Collectif des personnels du LPO et du collège de Dzoumogne.

Régulièrement la proie de règlements de comptes entre bandes dont plusieurs jeunes scolarisés font partie, le LPO avait vu sa sécurité considérablement renforcé par le rectorat par le passé. « Ce n’est plus suffisant », nous avait déclaré en substance l’enseignant qui rapportait qu’un de ses collègues avait été « délibérément touché » par un caillou.

Le personnel était force de 9 propositions, et a eu l’assurance de la concrétisation d’une grande partie d’entre elles. « Il y aura une présence accrue de gendarmes, la mise en place des caméras de vidéosurveillance, un parking gardé, un filet de protection anti caillassage, le renforcement des grillages a l’arrière du collège », ce qui devrait permettre de reprendre les cours de manière plus sereine, les cours devraient reprendre lundi aux collège et lycée, nous indique l’équipe enseignante.