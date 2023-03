Les coupures d’eau imprévues sur le grand Nord-Est de l’île impactent la scolarité

La Mahoraise des eaux informe que les manques d’eau et coupures depuis le lever du jour dans les communes de Koungou, Mamoudzou et petite Terre, résultent des difficultés à traiter les eaux brutes dans les usines de Bouyouni et Mamoudzou en raison de leur forte turbidité à la suite des pluies de ce week-end.

La SMAE détaille le processus qui mène à ces dysfonctionnements: « Ces deux usines sont alimentées en eau brute provenant des captage dans les rivières. Or, avec les crues, les eaux sont trop chargées, ce qui ne permet pas de les traiter à des débits suffisants, compatible avec les besoins des réseaux. Au lever du jour, les réservoirs desservi par les usines de Mamoudzou et de Bouyouni présentaient tous des niveaux très bas ne permettant pas d’assurer la continuité du service de distribution d’eau. »

Des coupures d’urgence ont donc été nécessaires, indique la SMAE, « pour favoriser une recharge rapide, des réservoirs et permettre une réouverture à 16h en fonction des possibilités, compte tenu du contexte du ramadan ».

Si le ramadan est un accélérateur de retour à la normale, il serait bien également de prendre en compte la scolarité, puisque certaines écoles primaires de la zone ont du fermer à midi, nous rapporte le rectorat, « nous prenons les décisions en fonction de la taille des établissements et de ce que nos inspecteurs nous font remonter par rapport aux établissements touchés par les coupures ».

La SMAE conseille aux usagers du service lors de la remise en eau de :

« – Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

– Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

– Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La Direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné. »