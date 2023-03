Air Austral annonce la suspension des liaisons de la région avec l’Inde

La compagnie Air Austral informe d’une suspension de ses opérations sur sa ligne Réunion-Chennai, « faute d’autorisations de la part des autorités sur toute la saison Iata Eté 2023 qui court du 27 mars au 29 octobre 2023. »

Les vols sur cette ligne sont annulés à compter « de la fin du mois de mars et ce jusqu’à nouvel ordre ». Une dernière rotation exceptionnelle se fera le vendredi 31 mars 2023 afin de permettre le retour d’un maximum de passagers Air Austral se trouvant actuellement en Inde, à La Réunion et à Maurice en point de demi-tour.

La compagnie a mis en place des mesures commerciales pour les passagers des vols concernés:

– Possibilités de remboursement, mise en avoir ou utilisation du billet sur une autre destination desservie par la compagnie sans pénalité, avec un réajustement tarifaire si applicable.

– Chacun sera contacté individuellement par les équipes commerciales de la compagnie par téléphone, SMS et/ou mail.

– Réacheminement des passagers au point de demi-tour actuellement en Inde, à La Réunion et à Maurice, et ayant un retour prévu sur la période ici concernée, en fonction des possibilités de réacheminement disponibles.

Réunion-Chennai via Bangkok

Grâce à un accord commercial établi avec la compagnie thaïlandaise Thaï Airways, Air Austral propose de rejoindre Chennai via Bangkok à raison de deux fréquences par semaine :

– Réunion-Bangkok-Chennai : chaque mercredi et samedi

– Chennai-Bangkok-Réunion : chaque jeudi et dimanche

Les vols sont disponibles à la réservation directement sur le site de la compagnie, dans les agences Air Austral ou les agences de voyages traditionnelles.

La compagnie ne désespère pas de renouer avec une liaison directe vers cette destination.