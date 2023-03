Ramadan : action de solidarité à Koungou avec la distribution de 700 colis alimentaires

L’action menée par le Centre communal d’action sociale de Koungou ravivait des souvenirs de crise Covid lorsqu’il fallait venir en aide aux familles en nécessité. Ce samedi 25 mars, alors que les nuages noirs envahissaient la commune à 8h, les élus et leur CCAS ont mené une vaste campagne de distribution d’aide alimentaire.

Ce sont 700 colis alimentaires qui ont été distribués à des personnes dans le besoin dans la commune de Koungou. Une action de solidarité et de générosité à laquelle Assani Saïndou Bamcolo, Maire de la commune et Président du CCAS de Koungou, des élus, des agents de la mairie et du CCAS ainsi que des bénévoles ont participé.

Certains étaient chargés de récupérer les denrées, d’autres de la composition des sacs ou encore de la distribution. « Un véritable travail d’équipe », salue le CCAS, qui détaille la composition de cette aide : œufs, farine, vermicelles, riz, poulet, pommes de terre, tomates pelées, lait, sucre, sel et oignons.

La salle des délibérations de la mairie de Koungou a servi de centre logistique pour organiser la composition des sacs, avant le chargement dans les camions mobilisés pour la distribution.

Le CCAS compte renouveler l’opération avec une seconde distribution vers la fin du mois de ramadan. Un geste « symbolique » à destination des foyers défavorisés, « le souhait d’insuffler un élan de partage, de cohésion et de vivre-ensemble et ce, quelles que soient les religions et les croyances ».