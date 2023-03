L’inflation continue sa douce ascension sur notre territoire 

Sur une vision annuelle, période février 2022-2023, il est observé une augmentation globale nationale des prix s’élevant à 6,3%, dont +5,9% pour Mayotte.

Bien que l’inflation constatée soit commune du point de vue local et national, il est souligné par l’étude que cette augmentation impacte ’’moins’’ les prix des produits manufacturés, de l’énergie et de l’alimentation sur notre territoire. En revanche, cela n’est guère le cas sur les prix dits « des services » (+4,9% sur un an contre +3% au niveau national) qui représentent une part de 40% sur la consommation des ménages mahorais. Cette augmentation annuelle est notamment impactée par les services de transport (+26,1%), le prix des loyers et services qui s’y rattachent (+3,6%). Il est à noter une situation stable au niveau des services de communications et une légère baisse de ceux qui ont trait à la Santé (-0,7%).

L’inflation alimentaire et énergétique plus marquée à Mayotte

Bien que les indices de base Insee n’aient un recul référant que depuis décembre 2021 pour Mayotte (contre 2015 pour les autres régions), il est observé que les prix de l’alimentation ont augmenté annuellement de +12,3% faisant de notre territoire le champion de l’inflation ultramarine au regard des autres départements (+7,2% pour la Réunion ou encore +8,6% pour la Guyane par exemple). L’alimentation pèse 23% dans la consommation des ménages mahorais. Il n’y a pas de net écart marqué entre l’inflation des produits frais et hors frais (respectivement +11,2% et +12,5% contre +15% et +14,8% au niveau national).

Concernant les prix de l’énergie, nos voisins réunionnais tout comme le niveau national, nous devancent (respectivement +12,7% et 14,1%); il n’en demeure pas moins que notre département subit une inflation avérée de +10,7%. Cette même énergie qui représente 9% du budgets des ménages de notre île. L’augmentation énergétique la plus marquée est celle de l’électricité (+18,6% sur un an). Alors que le prix de la bouteille de gaz diminue de 2%, les produits pétroliers eux s’élèvent à +5,8% (+9,9% pour le gazole et +4,8% pour l’essence).

Les autres produits

Un écart à Mayotte et en Martinique très marqué en comparaison des autres DOM, et même du niveau national, au regard des prix du tabac (respectivement +6,9% et +4,4% contre +0,2% au niveau national, +0,4 en Guadeloupe ou encore +0,9 en Guyane). Cette tendance se renverse totalement (pas pour la Martinique) concernant les produits manufacturés: -6,5% pour les textiles et chaussures contre +2,3% en national et +3,4% pour les autres produits manufacturés (contre +6,5% niveau national). Soit une inflation globale de +1% à Mayotte contre +4,7% en France ou encore +3,7% à la Réunion.