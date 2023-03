L’agenda loisirs du week-end : de la nutrition aux contes en passant par le sport et le cinéma

Vendredi 24 mars

Cinéma Alpa Joe : 20h – Creed III

Pôle culturel de Chirongui : 20h – Empire of light (VO)

Samedi 25 mars

– De 7h30 à 12h : Dans le cadre du contrat local de santé, la Ville, le CCAS Mamoudzou et RéDiabYlang976 organisent des matinées de sensibilisation sur la nutrition, animées par une diététicienne et deux infirmières, durant le mois de ramadan. Rendez-vous ce samedi 25 mars à la MJC de Tsoundzou 2, de 07h30 à 12h.

– De 8h à 12h : A l’occasion de la 20ème édition de la Journée Mondiale de la Santé Bucco-dentaire, l’UFSBD Mayotte et ses partenaires organisent une matinée de sensibilisation et d’information à Tsingoni, Place Mariage. Pour la 7ème année consécutive, l’UFSBD Mayotte souhaite marquer cette journée avec la mise en place de différents stands autour de la thématique de l’hygiène bucco-dentaire.

Un évènement en partenariat avec les associations Horizon, La Croix-Rouge, Rediab Ylang et à l’ARS Mayotte. Education à la santé bucco-dentaire des petits et des grands, pratique avec des outils d’hygiène bucco-dentaire, nutrition, hygiène des mains, toutes les bonnes pratiques seront abordées pour des dents en bonne santé. Une tombola sera également proposée avec de nombreux lots à gagner.

– De 8h à 13h : La CCsud et les communes du sud (Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli) sont heureuses de vous donner rendez-vous pour le prochain marché Agricole et Artisanal du Sud, samedi 25 mars, de 8h à 13h, à Majiméouni, carrefour près de Mzouazia (commune de BOUENI). Découvrez le programme des marchés ramadan et marchés traditionnellement mis en place jusqu’en juin 2023.

Ces marchés sont organisés par les collectivités du Sud et chaque événement permet de valoriser une trentaine d’exposants du territoire, leurs savoir-faire et leurs produits.

A découvrir, de nombreux exposants et des produits locaux ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards.

– De 8h à 15h : La commune de Chiconi, en étroite collaboration avec la Communauté de Communes du Centre-Ouest – 3CO mettent en place un marché paysan du ramadan tous les samedis à partir du 25 mars 2023 au parc de Chiconi, en face de l’ancien CCAS de Chiconi de 8h à 15h.

Cette opération vise à promouvoir les producteurs locaux, à travers un soutien logistique et matériel afin de proposer à la population une alimentation plus saine et locale pendant ce mois de ramadan. L’objectif est également de contribuer au développement économique de la commune à travers la structuration de la filière agricole et l’accompagnement des acteurs, qui vivent de cette activité, vers une certaine autonomie.

– A partir de 10h : Sport ramadan – Tournoi ramadan 2023 à Pamandzi

Au programme : Basket-ball, pétanque

Contact Basket : 0639.68 26 40 ; Contact Pétanque : 0639.4063 57

– 10h30 : Les « Samedis du MuMA » : l’équipe du Musée de Mayotte vous donne rendez-vous au parc de la Résidence des Gouverneurs pour découvrir une exposition participative utilisant la couleur « indigo ». « L’une des techniques de l’artisanat mahorais « la teinture naturelle » disparaît au profit de la teinture chimique qui cause des dégâts d’ordres environnementaux et sur la santé des artisanes. Pour autant, Mayotte regorge d’un patrimoine naturel qui va des plantes médicinales à la terre pour teindre des pièces artisanales naturelles. C’est dans ce contexte de réappropriation de nos savoirs et techniques artisanales traditionnelles que l’artisane chercheuse Fā’iza SAÏD nous présente l’indigo, la couleur bleue issue de la plante dénommée « kubwaunyo » ou « kombaunyo », dans une exposition « DHAHABU BILE » – L’OR BLEU.

– A partir de 18h : Soirée KIZOMBA SUCRÉ . Venez découvrir au Mermoz, au dessus de l’Hotel Caribou Mayotte (un cadre chaleureux , accueillant, classe et sécurisé) leurs tapas, leur cartes et leurs cocktails de 18h à 23h et +++ si affinités, aux rythmes kizomba, urban kiz, semba , douceur, kompa…

19h-20h initiation évolutive avec David Urbankiz / 20h -23h30 soirée avec DJ MC

Dimanche 26 mars

Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani Exploitation Agricole Malavounie Mahoraise. Dimanche 26 Mars de 9h30 à 15h.

De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle, Atelier tressage (feuilles de coco confection de paniers). Café cannelle, Jus, Repas du midi.

Visite de l’exploitation, vente de produits.

1 flacon d’ylang offert par réservation

Tarif : 45 € adulte ; 25€ Enfant, moins de 6 ans Gratuit

Réservation : Aurore tel: 0639672973 ; Fouadi tel: 0639048141

2e édition des Trésors de l’Oralité, Halele Halele ! Gombe !

Dans le cadre de la 2e édition des « Trésors de l’Oralité », découvrez du 18 au 25 mars 2023 la richesse des contes à la pure tradition mahoraise. Un jour, un conte ! Découvrez le conte du jour : « MWANA WAMAMA », récité par Hadhira MADI OILI

Les séances Cinéma au Pôle culturel de Chirongui

Au programme:

The Fabelmans, Creed III, John Wick 4, Le lions et les trois brigands, Scream VI, Valentina, Empire of light, Pattie et la colère de Poséidon, Interdit aux chiens et au italiens, Si tu es un homme.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Vendredi 24 mars : 20h – Creed III

Samedi 25 mars à 10h : Pattie et la colère de Poséidon (film d’animation)

13h : Scream VI (3D, interdit au moins de 12 ans)

15h30 : : 65 La Terre d’avant

20h : Crazy Bear

Dimanche 26 mars à 10h : Pattie et la colère de Poséidon (film d’animation)

13h : 65 La Terre d’avant

15h : Creed III

20h : Sage-Homme

