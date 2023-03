Le Minbar de Mayotte lauréat d’une restauration de 8.000 euros

Un grand concours national mené par la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français accompagné par Allianz France a recueilli les candidatures de 131 œuvres d’art signalées partout en France. Une liste de finalistes a été éligible à un vote..

Deux œuvres avaient été sélectionnées pour la zone Océan Indien, Mayotte – La Réunion) « pour la rareté de leurs qualités artistiques et le niveau d’urgence de la restauration pour leur sauvetage ». Le minbar, collecté par l’équipe du musée de Mayotte en 2017, à la mosquée du vendredi de Kawéni, a remporté 3.209 suffrages des votants au terme d’un vote en ligne contre 2.936 votes pour la Fontaine de la Vierge à Saint-Paul.

L’œuvre mahoraise a donc été retenue et bénéficiera, pour sa restauration, d’un soutien de 8 000 euros.

Le président du Conseil départemental Ben Issa Ousseni et la 4e vice-présidente Zouhourya Mouayad Ben, ont remercié tous ceux qui ont permis la réussite de cette élection en ligne du Minbar, « une mobilisation remarquable qui offre un coup de projecteur supplémentaire sur le patrimoine de notre île, en favorisant le financement de sa restauration ». Les élus saluent également le rôle de la Fondation dans sa politique de sauvegarde et bien sûr le MuMa ainsi que ses agents pour avoir suscité et défendu cette candidature.

Le Musée de Mayotte a souligné l’importance à Mayotte du Minbar, chaire destinée à prêcher, en particulier la rareté de ce type de mobilier ici et sa spécificité par rapport à d’autres minbar à Mayotte et dans les Comores.