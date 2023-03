Basket-ball : encore eux !

Vautour-Rapides Éclairs, c’était l’affiche des finales play-off de l’an dernier. Cette année, les deux rivaux se sont retrouvés au stade des demi-finales. Encore une fois, le club de Labattoir a été plus fort que son rival de Pamandzi.

Le match retour

On pouvait s’interroger sur le lieu et la date de ce retour, qui avait été joué dans un premier temps samedi dernier, puis annulé à la mi-temps pour cause d’intempéries. En effet, le terrain actuel de VCL (plateau de Labattoir 1) n’est pas couvert et devient impraticable en cas d’averse.

Néanmoins, les différentes autorités ne mettent pas longtemps à décider, la rencontre est rapidement reprogrammée le mardi suivant, toujours au plateau de Labattoir 1, mais cette fois-ci à 17h30.

Rifki annonçait que son équipe attendait impatiemment de finir le boulot, c’est maintenant chose faite. Une victoire 77-67, en maîtrise. Les supporters des rouges peuvent quand-même être fiers de leur équipe. En effet, les « REP » se sont battus courageusement et ont crânement joué leur chance, mais l’expérience a parlé.

Les réactions

Le public vert s’est réuni en masse au milieu du plateau à la fin du match, donnant lieu à des scènes de liesse. Malgré le tumulte, quelques réactions ont pu être recueillies, la première est celle de l’emblématique Henry. « Ce match nous l’avons surtout gagné à l’expérience, parce qu’en face ils sont jeunes et fougueux. Ils ont pleinement joué leurs chances et nous savions que ça ne serait pas facile, mais à la fin, notre expérience a fait la différence. On va continuer à s’entraîner durement, même pendant le ramadan. Ça sera difficile, mais on veut garder la même intensité pour la finale. Si on s’est qualifié jusqu’en finale, c’est pour la gagner. Donc on va se donner les moyens pour. » Des propos lucides.

La deuxième réaction n’est autre que celle du coach principal du Vautour club de Labattoir, Houdi Djadair : « Je suis très fier de mes joueurs car ils ont fait le job. Ils ont respecté le plan de jeu, à la lettre, du début à la fin. Nous avions préparé minutieusement ce match afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’à l’aller, entre autres. Là on a dominé à l’intérieur et on gagne avec la manière, je suis assez satisfait du résultat. » Lorsque nous lui demandons le visage qu’ils comptent adopter en finale, la réponse est claire et nette : « Face à BCM, nous serons comme des lions affamés ! Nous voulons gagner le championnat, ce n’est pas un secret. On va laisser un repos de quelques jours aux joueurs, avant de mettre les bouchées doubles lors des entraînements, même pendant le ramadan. » La détermination est bien là.

Les finales se joueront donc au meilleur des 3 matchs entre Vautour et BCM. Ces rencontres, aux allures de clásico*, s’annoncent explosives (seulement sur le terrain, on espère).

Houmadi Abdallah

*un clásico ou classique est un derby, mais avec une plus grosse intensité. Ce genre de match oppose en général les deux meilleures équipes d’un championnat. Dans le foot par exemple, nous avons « El clásico » qui oppose le Real Madrid et le Fc Barcelone. On peut dire que Vautour-BCM est le clasico du basket mahorais.