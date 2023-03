Sept récits inédits, transmis en shimaore et en français par des conteuses de Pamandzi et Longoni, seront diffusés quotidiennement sur le site internet, les réseaux sociaux et la page Youtube du Département, du 18 au 25 mars, dans le cadre de la « Semaine de la langue française et de la francophonie ».

« Il s’agit de faire connaître la littérature orale mahoraise dans nos langues d’expression et valoriser nos conteurs, détenteurs de savoirs ancestraux, de développer des supports pédagogiques susceptibles de servir à l’enseignement des langues mahoraises, et de transmettre une richesse patrimoniale en voie d’extinction, par le biais du numérique, et du livre, puisque les nouveaux contes s’ajouteront à ceux diffusés en 2022 pour enrichir une publication en trilingue, français, shimaore et kibushi ».

Le conseil départemental veut également à travers cet évènement rendre un hommage à feu Monsieur Sourourou Ali Vita. « Il a, en effet, partagé ses talents de conteur et de chanteur de mulidi avec l’équipe d’enquêteurs de la direction de la Culture et du patrimoine, l’année dernière, en leur livrant notamment le récit Mwana-mizi na Sidi, diffusé en ligne, le 14 mars 2022. Avec cette première diffusion, il a symboliquement frayé un chemin aux autres conteurs pour leur permettre d’être davantage identifiés dans leurs villages et sur le territoire de Mayotte, pour que leurs voix de passeurs de mémoire soient entendues et que leurs savoirs s’extraient de l’ombre de l’oubli. » Il est souligné « sa générosité et sa patience ».