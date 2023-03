Focus sur le rugby et le hip-hop pour le sport scolaire

Grande effervescence ce lundi au lycée des Lumières où les élèves des sections et options sportives des établissements du second degré, licenciés à l’Union nationale du Sport scolaire (UNSS) ont accueilli le trophée Webb Ellis présenté par la Fédération Française de Rugby et le comité de Rugby de Mayotte.

Pour l’occasion, ce mercredi l’UNSS en partenariat avec le Comité de Rugby de Mayotte organise deux challenges féminins pour promouvoir ce sport qui a vu l’équipe de France terminer 2ème du Tournoi des Six nations, et à l’honneur cette année en France avec l’organisation de la coupe du monde en octobre 2023.

Les trois Crews de Hip Hop de l’UNSS sont bien arrivés à Paris pour représenter Mayotte aux championnats de France UNSS. Les premières rencontres se joueront mardi 21 mars pour les collèges de Majicavo et Kawéni1, et le lendemain c’est le lycée du Nord qui entre dans la compétition. Les finales collèges et lycées auront lieu le jeudi 23 mars.