Enquête ARS-rectorat : 96% des enfants interrogés déclarent se sentir bien à l’école

Soulignons que l’enquête « In extenso – Santé des jeunes », porte sur 547* élèves de 10-12 ans de 6èmedes 22 collèges de l’île, soit 7% environ de l’effectif global des 6ème de l’île.

Les études ont été réalisées par les infirmiers scolaires, et livrent un premier constat : 96% des enfants interrogés déclarent se sentir bien à l’école. Ce qui va à l’encontre des idées reçues, notamment sur le sentiment de violence que perçoivent les adultes. Et pour poursuivre dans l’inédit, chez ces enfants, « 84% sont contents de se lever le matin ». Incroyable quand on apprend plus loin dans l’étude qu’un enfant sur deux déclare avoir du mal à se concentrer, notamment en raison d’un manque de sommeil ou d’une mauvaise nuit. Nous n’avons pas de données sur le nombre d’heures de sommeil en moyenne chez les enfants, mais il est rapporté que « en moyenne, les enfants déclarent s’être couchés la veille de l’enquête à 20h, et 5% après 20h ».

La faim en se couchant impacte le sommeil de 22% de ceux qui ont mal dormi, mais la précarité avec absence d’eau et d’électricité à la maison a le même poids sur la qualité des nuits. Plus de la moitié des enfants qui dorment insuffisamment déclarent ne pas prendre de petit déjeuner. Neuf enfants sur dix s’estiment en bonne santé.

56% des enfants interrogés ont une idée de ce qu’ils veulent faire plus tard : policier et pompier sont les favoris avec les métiers de la santé.

Autre constat, les enfants se sentent en grande majorité bien à la maison – en tout cas, c’est ce qu’ils disent – et donnée intéressante, si ils sont seulement 7% à se sentir mal chez eux, 77% de ceux là disent se sentir bien à l’école, « tandis que les enfants se sentant bien à la maison sont 98% à se sentir bien dans leur milieu scolaire. »

Une photo intéressante qui montre que pour une large majorité d’enfants, en situation précaire ou non, l’école est un lieu « refuge », en tout cas où ils trouvent un cadre structuré.

L’enquête est accessible en cliquant ici.

Anne Perzo-Lafond

* Le Service statistique académique a travaillé sur un échantillon aléatoire de 660 élèves de 10-12 ans scolarisés en 6ème au sein des 22 collèges de l’île. Le taux de réponse est de 83%, donc 547 élèves. Or, les statistiques d’effectifs en collège en 2019, l’année de l’étude, sont à 29.625, soit environ 7.400 élèves par niveau.