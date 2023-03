Appel à projet de la Fondation Orange pour former les femmes au numérique

Depuis 2018, la Fondation Orange accompagne les Maisons Digitales à La Réunion et à Mayotte, « elle a permis à 300 femmes de bénéficier de formations au numérique », indique la Fondation dans un communiqué.

Dans le cadre de cet engagement, la Fondation Orange lance un nouvel appel à projets « Maisons Digitales France 2023 », afin de renforcer les Maisons Digitales existantes et d’en créer de nouvelles. Les associations participantes pourront bénéficier d’un soutien financier pour compléter les équipements numériques, prendre en charge une partie des frais de transport des participantes, créer de nouvelles Maisons Digitales mobiles ou sur un site distant et développer des ressources pédagogiques spécifiques et utiles pour le réseau des Maisons Digitales.

Pour accompagner les associations désireuses de répondre à cet appel à projets, un webinaire est organisé le 5 avril 2023 de 15h à 16h (heure de Mayotte) pour présenter le programme, les modalités de candidature et répondre aux questions des participants. Pour s’inscrire à la visioconférence cliquer ici.

Depuis 2015, le programme « Maisons Digitales » répond au besoin de développement des compétences des femmes sans qualification, sans emploi, en reconversion professionnelle et/ou en situation précaire. Il s’appuie sur le potentiel du numérique pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Les formations numériques sont de six mois à un an, « elles représentent un tournant vers l’indépendance économique des femmes ». Elles peuvent s’initier ou se perfectionner à la bureautique et l’utilisation de logiciels, apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, utiliser les services publics dématérialisés, ou encore suivre une formation en lien avec leur projet professionnel. Le programme est déployé dans 23 pays, à travers 415 Maisons Digitales, dont 8 à la Réunion et à Mayotte, où plus d’une centaine de femmes ont été formées.

Les résultats de cet appel à projets seront annoncés en juin 2023, après réunion d’un comité de sélection. Jusqu’au 31 mai à minuit (heure France hexagonale), les associations peuvent candidater en ligne. Toutes les informations sont disponibles ici.