Transfert du chef-lieu à Mamoudzou et financement du quai n°1, votés par les élus

Un rapport portait encore sur le quai n°1. Bien que plus petit des deux à Longoni, c’est celui qui fait le plus parler de lui. Ses fondations sont fragilisées en raison d’une construction défectueuse de ses piliers en 1990. En 2019, nous évoquions le rapport d’EGIS, sur des fondations du quai n°1 fragilisées, le préfet Morsy l’avait jugé fonctionnel « en mode dégradé ». De « mode » en inaction, il est inutilisable en dehors de l’indispensable accostage des cimentiers en raison de la proximité du silo. On attend que les travaux lancés en 2021 par le conseil départemental arrivent à bout du contentieux avec une entreprise de la place sur la partie béton. Le DGS adjoint du Département, Eric Larue, l’envisage comme opérationnel en juin 2024.

Mais un rapport adopté par les élus mercredi 15 mars, prévoit une révision du plan de financement « car certains travaux sont éligibles au REACT-EU et au FEDER 2021-2027 », indiquait Bibi Chanfi, en charge du développement économique et qui a repris les Finances.

Pendant ce temps, au port de Longoni, on reparle du projet du gaz du Mozambique et des besoins de Technip Energies autour de son l’usine flottante de gaz naturel liquéfié et on se verrait bien comme « comme base arrière », avec des « infrastructures à manutentionner », et « 160 créations d’emplois à la clef ». Mais pas avec un quai borgne.

Chef-lieu : anticipation sur Wikipedia

Autre rapport qui agite les villes de Dzaoudzi et Mamoudzou, le transfert du chef-lieu de la première vers la seconde. Les élus départementaux ont en effet été priés par le préfet de donner un avis sur un nouveau décret qui abrogerait celui de 1977 fixant « le chef-lieu de la collectivité territoriale de Mayotte à Dzaoudzi ». Le maire de cette commune, Saïd Omar Oili s’en amusait régulièrement, alors que tout le monde se pensait en capitale à Mamoudzou.

Après le vote de mercredi, l’incertitude pesait sur la réalité du transfert : alors que théoriquement l’avis porte sur un projet de décret qui fixera définitivement Mamoudzou comme tête d’affiche, le site Wikipedia, dont il faut saluer la réactivité d’un des rédacteurs, a déjà validé le transfert à Mamoudzou au 15 mars 2023.

Nous avons donc contacté les services de la préfecture qui confirment bien qu’après consultation du CD, des communes de Dzaoudzi et Mamoudzou, le projet de décret sera soumis au Conseil d’Etat qui le promulguera pour rendre alors effectif le transfert.

A.P-L.