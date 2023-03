Le RSMA accueille le trophée Webb-Ellis de la coupe du monde de rugby

A quelques mois de la coupe du monde de rugby qui se déroulera dans l’Hexagone en septembre prochain, une délégation de la coupe du monde se rendra au RSMA demain. Le trophée Webb-Ellis est la récompense décernée à l’équipe vainqueur de la Coupe du monde de rugby à XV. Il est baptisé du nom de William Webb Ellis qui serait l’inventeur du rugby.

Un mini terrain de rugby permettra de disputer un tournoi entre cadres et volontaires du régiment. Les jeunes mahorais pourront ainsi découvrir ce trophée mythique et s’imprégner des valeurs de l’ovalie que sont l’intégrité, la solidarité, la discipline et le respect, tout comme celles au RSMA de Mayotte.

Au programme de cette journée : ateliers autour du rugby pour les élèves de collèges du secteur de 8h à 9h30. A 9h, arrivée du comité de la Coupe du monde de rugby 2023 avec le trophée. Puis à 9h30, accueil et discours du chef de corps sur la place d’armes du régiment. Enfin, à 10h commencera le tournoi de rugby pour les cadres et volontaires du RSMA de Mayotte pour se terminer par une remise des récompenses vers 11h30.