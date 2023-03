Des ciné-conférences pour initier les lycéens au 7e art

Cela fait maintenant trois ans que le lycée des Lumières organise chaque mois des ciné-conférences à destination des élèves mais pas seulement. « L’idée m’est venue alors qu’une ancienne élève du lycée, étudiante en cinéma en métropole, m’avait contacté pour me dire qu’elle avait de sérieuses lacunes par rapport à ses camarades d’université, explique Gilles Collin, professeur de lettres et de cinéma, mais également chargé de mission auprès du rectorat. Je me suis dit qu’il fallait mettre en place des mini conférences afin que les élèves d’ici soient au niveau et rattrapent leur retard ».

Pour cela, le professeur s’est astreint à contacter des conférenciers ainsi que différents réalisateurs afin qu’ils viennent au lycée des Lumières faire des présentations d’auteurs et de metteurs en scène. « Il n’y a pas de thématiques particulières, je contacte les conférenciers, ils me proposent un sujet et s’ils n’en ont pas c’est moi qui leur en soumets un ». Ces ciné-conférences sont ouvertes à tous, aussi bien aux élèves du lycée qu’aux élèves d’autres établissements ainsi qu’aux adultes cinéphiles ou tout simplement aux personnes curieuses. Ces ciné-conférences s’organisent en deux parties, une première sous forme de présentation d’un réalisateur et de son œuvre, suivie d’une deuxième partie où est diffusée un film en version originale (VO) réalisé par l’auteur précédemment étudié.

« Je demande aux conférenciers d’avoir au moins 30 minutes d’extraits dans leur présentation afin que les élèves puissent voir un maximum d’images », précise Gilles Collin. Plusieurs dizaines de lycéens assistent régulièrement à ces ciné-conférences avec leurs professeurs. « Chacun est libre de faire ce qu’il veut. Pour ma part, après la diffusion je soumets des exercices à mes élèves sous forme de carnet ».

Le cinéma, une matière présente aux épreuves du bac

Le lycée des Lumières est spécialisé dans les disciplines artistiques et propose ainsi aux élèves différentes options pour le bac comme le cinéma, la musique ou bien le théâtre. En seconde ils peuvent choisir l’option cinéma afin de découvrir cette discipline, puis à partir de la première cela devient un enseignement de spécialité avec un gros coefficient. Ce format rencontre un vif succès auprès des élèves indique Gilles Collin.

« Cela leur permet de découvrir différents univers cinématographiques. De plus, la venue d’un réalisateur ou d’un conférencier rend la présentation plus vivante. Nous essayons ainsi d’aborder tous les genres de films, les langues et les continents. Aujourd’hui, nous diffuserons le film Roméo et Juliette en VO, cela permet également à nos élèves de se familiariser avec les langues étrangères ». Le mois prochain sera abordé la thématique du « team movie », et pour la dernière ciné-conférence de l’année, « nous étudierons le réalisateur espagnol Pablo Almodovar », indique l’enseignant. Les élèves ont ainsi assisté pendant un peu moins d’une heure à une présentation du réalisateur Baz Lurhmann sur le thème de l’énergie de la fête.

Quant au programme des ciné-conférences prévues pour l’année prochaine, « Nous ne l’avons pas encore fait… Nous le présenterons au mois de juin. Depuis quelques semaines, nous nous concentrons sur le bac dont certaines épreuves commencent ce lundi, notamment la spécialité cinéma… ».

