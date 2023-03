Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou – AVIS D’ATTRIBUTION SERVICES

Communauté

d’Agglomération de

Dembéni-Mamoudzou (976)

Hôtel de Ville de Mamoudzou,

BP 01 – Rue du Commerce

97600 Mamoudzou

AVIS D’ATTRIBUTION SERVICES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), 106 Boulevard Halidi Selemani, 97600 Mamoudzou, FRANCE. Tél. : +33

269639100. Courriel : moidjoumoi.malidi@cadema.yt. Code NUTS : FR.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :https://www.marches-securises.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Services généraux des administrations publiques

.

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Fourniture de bus et prestations de services permettant la mise en place d’un système de navettes

II.1.2) Code CPV principal

60130000

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Fourniture de bus et prestations de services permettant la mise en place d’un système de navettes

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché

4480945 euros

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Lot 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

60130000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FR

Lieu principal d’exécution : Sur le territoire de la Cadema

II.2.4) Description des prestations

Fourniture de bus avec chauffeurs

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Lot 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

79714000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FR

Lieu principal d’exécution : Sur le territoire de la Cadema

II.2.4) Description des prestations

Surveillance du parking de Hajangua et Tsararano

II.2.5) Critères d’attribution Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Lot 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

31518100

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FR

Lieu principal d’exécution : Sur le territoire de la Cadema

II.2.4) Description des prestations

Fourniture de projecteurs de chantiers

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : Lot 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

64200000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FR

Lieu principal d’exécution : Sur le territoire de la Cadema

II.2.4) Description des prestations

Communication relatives à la mise en place des « navettes Cadema »

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 5

II.2.1) Intitulé : Lot 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

48810000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FR

Lieu principal d’exécution : Sur le territoire de la Cadema

II.2.4) Description des prestations

Agents d’informations

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

.

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2023/S013-033489 du 13 janvier 2023

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

.

Section V : Attribution

LOT N°1 : Attribué

Intitulé : Fourniture de bus avec chauffeurs

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

09 mars 2023

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

OPTIMOM, 3 Résidence la Minique Lotissement les 3 vallées, 97645, MAMOUDZOU , FRANCE. Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 4086835 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°2 : Attribué

Intitulé : Surveillance du parking de Hajangua et Tsararano

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

09 mars 2023

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 1

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

Les professionnels du metier de la sécurité privée, 118 RUE BAMANA, 97670, OUANGANI , FRANCE. Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 15110 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°5 : Attribué

Intitulé : Agents d’informations

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

09 mars 2023

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 1

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

TRANSDEV MAYOTE, 6 Rue de l’université Iloni, 97660, Dembéni , FRANCE. Code NUTS : FR.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : 243000 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU , 97600 MAMOUDZOU FRANCE.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

15 mars 2023