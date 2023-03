Basket : La pluie a douché les ardeurs du Vautour club de Labattoir

Les champions en titre espéraient passer avec succès cet acte 2 afin d’atteindre les finales play-off du championnat NM3 de basket, zone Mayotte, une fois de plus. Pour ce faire, la meilleure équipe possible a été alignée. Face à eux, des Pamandziens revanchards.

Le match : une domination timide mais sereine

Les nombreux supporters qui se sont déplacés s’attendaient sûrement à un feux d’artifice d’entrée, en voyant l’armada offensive de Vautour pénétrer le plateau ouvert. Mais les rouges et blancs avaient prévenus qu’ils ne se laisseraient pas faire. Ils sont restés au contact, en tout cas durant le premier quart temps (22-17).

L’écart s’est creusé, petit à petit, durant le deuxième quart temps, allant jusqu’à +11. La faute à un duo Rifki-Henry sans pitié (11 points pour l’un, 13 points pour l’autre, à la mi-temps). La fin de la deuxième période, synonyme de mi-temps, se termine avec un score de 42-31 pour les joueurs du coach Djadair. Jusque là, tout va bien.

La pluie…quelle rabat-joie !

Les supporters locaux avaient d’ores et déjà commencés à mettre l’ambiance, de leur côté, satisfaits du spectacle. Mais la pluie est venue s’immiscer dans les affaires. Une petite averse de 5 à 10 mins a dispersé toutes les personnes présentes sur place. Vous allez sûrement vous dire « quoi juste 5-10 mins ? Pourquoi ils n’ont pas repris ? » Souvenez vous, c’est un plateau ouvert ! Le terrain est donc rapidement devenu impraticable.

On reprend, on ne reprend pas ?

Les discussions sont nombreuses entre les décideurs, les interrogations le sont tout autant, au niveau des spectateurs. Nous nous sommes rapidement dirigés vers Farid Anthoumani Soilihi, 2e arbitre du match, pour le verdict final. Voici ses propos : « Le terrain étant devenu impraticable, la seule solution pour reprendre le match là où il s’était arrêté, était de trouver un terrain proche. Le gymnase de Pamandzi était le seul autre terrain disponible. Les équipes étaient d’accord, le soucis, c’était au niveau de la sécurité. La gendarmerie n’a pas pu soumettre de décision dans le temps imparti et nous avons donc dû annuler le match. La commission sportive de la Ligue de Basketball de Mayotte décidera de la date et du lieu de la future rencontre. Ce qui est sûr, est que le résultat du jour est caduc, une nouvelle demi-finale retour sera rejouée. » La gendarmerie a été contactée mais n’a pas voulu donner plus de détails.

Et le gymnase de Labattoir alors ?

Aucune personne ne l’a dit de manière explicite, mais la frustration de ne pas pouvoir compter sur le gymnase de Labattoir, une fois de plus, était de mise. Si Saïd Rifki disait « attendre le match retour, sans autre chose à ajouter », il finira par faire un constat accablant lorsque nous l’avons interrogé sur le manque d’infrastructures pour accueillir des matchs de basket : « Les terrains sont là, il y a un gymnase à Labattoir, un autre à Pamandzi, maintenant ce sont les grandes instances qui font la loi, qui décident de la pluie et du beau temps. Nous on suit. » C’est ce qu’on appelle « savoir communiquer ».

Le fameux gymnase de Labattoir acceuille rarement des rencontres de Basket à cause de « problèmes techniques » récurrents. Ce dernier appartenant au conseil départemental, nous avons essayé de les joindre, sans succès à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Maintenant, reste à savoir où et quand se rejouera le match. En attendant, le BCM Mtsapéré a triomphé de l’Étoile Bleue de Kaweni sur l’ensemble des deux matchs et sera le premier finaliste.

Houmadi Abdallah