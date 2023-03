Une vente d’œuvres d’art pour aider les femmes en situation précaire

Plusieurs artistes ont répondu favorablement aux sollicitations du Lions Club Mayotte. Parmi eux, Marie Nong, Nathalie Kortylewski, Nayl Mtoumbani, Nora Godeau, Pauline, Vahina Dupont et Yasmine Youssouf Thany. « Tous ont joué le jeu et ont reversé au moins 50% du fruit de leur vente », se félicite Chouhoura Abdallah Minas, responsable du projet précarité menstruelle au sein du Lions Club Mayotte YLANG.

C’est ainsi plus de 1000 euros qui ont été récoltés en quelques heures. Cette somme va servir à acheter des culottes menstruelles pour les femmes en situation de précarité. « C’est en discutant avec des infirmières scolaires que nous avons constaté que de nombreuses jeunes filles avaient du mal à s’acheter des serviettes hygiéniques et que certaines ne venaient pas en classe à cause de ça », explique la responsable du projet précarité menstruelle au sein du Lions Club Mayotte YLANG. « Nous avons donc décidé de mener une action pour collecter des fonds propres et de proposer à certains artistes de se mettre au service de cette cause ».

Le Lions Club Mayotte YLANG devrait mener d’autres actions de ce type d’ici la fin de l’année avec notamment une prochaine mobilisation au mois de juin.