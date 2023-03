Un chasseur sous-marin décède en plongée

Parti en binôme plonger sans bouteille pour chasser du poisson, un homme est décédé ce mercredi à l’Ouest du lagon.

Ils étaient deux plongeurs à être partis chasser en apnée à l’Ouest de l’île. Au bout d’un moment, n’apercevant plus son ami alors qu’il remontait régulièrement pour reprendre de l’air, le premier s’est mis à sa recherche, et a appelé les secours. La Société Nationale de Sauvetage en mer (SNSM) s’est rendue sur la zone Morne rouge en face de Sada. L’hélicoptère de la gendarmerie a également été sollicité et a dépêché des plongeurs.

L’homme de 35 ans a été retrouvé inanimé, sur le fonds. Il était de passage à Mayotte. Un médecin devait examiner le corps pour connaître les causes du décès.