Les collègiens de Zakia Madi se mobilisent pour préserver l’environnement

Le projet pédagogique de cette classe avait pour objectif de sensibiliser les élèves sur la transition écologique et le développement durable sur l’île aux parfums. La classe de 3ème d’Hayette Petibon (professeure d’histoire géographie et responsable du projet pédagogique de la CD), Hadrien Vernet (professeur de sport), avec l’appui de cadres militaires du DLEM, ont participé à une opération de nettoyage de la plage d’Iloni.

Cette demi-journée était ainsi l’occasion d’insister sur la préservation du littoral de l’île de Mayotte et de procéder aux ramassages des déchets en appliquant le tri sélectif. La commune de Dembéni a également contribué à cette opération en assurant notamment le soutien logistique.

Après cet effort collectif, une découverte sportive a favorisé les relations entre les élèves et les militaires présents. Ce moment très apprécié a permis de renouer les échanges entre la classe de défense et ses partenaires (DLEM et l’antenne Mayotte CSNJ RM).