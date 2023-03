L’éducation aux saveurs et à la gastronomie forme la jeunesse

A travers cette double dégustation aux saveurs mahoraises et hispaniques, l’idée était de rassembler les deux cultures, mais pas seulement, comme l’explique Sonia Langa-Fuertes, professeure d’espagnol au collège de Sada. « Nous avons organisé cet événement avec la section 3e LCE (langue et culture étrangère) du collège non seulement pour faire la promotion des saveurs de Mayotte mais aussi pour développer les compétences linguistiques en espagnol des élèves afin de favoriser le rapprochement entre ces deux cultures ».

Pour mener à bien leur mission les élèves étaient sur le pont dès 7 heures du matin afin de concocter soigneusement les plats. Les 18 élèves de la section LCE étaient aidés pour cela par des jeunes stagiaires en formation cuisine au sein du RSMA. « Nous sommes venus la veille en reconnaissance afin de procéder à une brève mise place des différents éléments pour pouvoir cuisiner, mais aussi pour prendre connaissance des lieux », raconte Clément Mahieu, chef de cuisine et formateur au sein du RSMA depuis 2012. Hier matin, c’est sur les coups de 7 heures donc que les jeunes du RSMA ont pris possession des lieux.

« Nous sommes arrivés ce matin avec une brigade de dix jeunes du RSMA en formation depuis août afin de finir d’installer le matériel et de constituer différentes équipes en binômes ». Trois groupes étaient ainsi constitués et répartis entre la préparation des entrées, des plats et des desserts. Au menu donc, gazpacho andalou, kakamoukou, tsoutsoubwi, ou encore churros au chocolat, … Il y en avait pour tous les goûts et tous les palais. « Chaque groupe a élaboré les recettes en suivant les fiches techniques imposées. Le temps de s’installer nous avons commencé vers 8h30 et terminé aux alentours de 12 heures », indique le chef de cuisine. Ce sont ainsi pas moins de soixante verrines de chaque préparation qui étaient proposées à la dégustation à un public conquis d’avance.

Un projet audiovisuel intitulé « Les Espagnols dans le monde »

Financé par le rectorat, ce projet vise à reproduire et simuler une véritable émission diffusée chaque semaine en Espagne (« Les Espagnols dans le monde ») dans laquelle des journalistes suivent un espagnol vivant dans un autre pays. « Cette émission est basée sur un concept qui vise à explorer la vie d’un espagnol vivant dans un pays étranger, indique Sonia. J’avais été contactée par la véritable émission en 2020, mais à cause du confinement cela n’a pas pu se faire ».

Le projet mené par la professeure d’espagnol et ses élèves consiste en trois épisodes, dont le premier était de préparer des plats afin d’offrir une expérience gustative en découvrant des plats mahorais et hispaniques. Pour cela, un technicien audiovisuel assiste les élèves dans l’utilisation du matériel et les filme durant les épisodes. « Aujourd’hui, ils ont été filmés en train de préparer des plats. Certains élèves se sont pris au jeu et ont créé un personnage. Ils se sont faits passer pour un chef de cuisine par exemple ou encore un serveur ». La seconde émission, en avril, sera consacrée à une visite culturelle de Sada et la dernière, prévue le 16 mai, consistera en une excursion en bivouac à Sazilé. « Cela va permettre de découvrir l’environnement exceptionnel de Mayotte », se réjouit Sonia.

