Le tourisme mahorais va se refaire une beauté !

On parle tellement de délinquance qu’on en oublie le paradis terrestre qu’est Mayotte. Malgré tout, le potentiel touristique de l’île du plus beau lagon du monde n’est pas utilisé à son maximum. Michel Madi, directeur de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristique de Mayotte l’a rappelé, « le schéma régional de développement touristique est assez limité ». Le challenge création tourisme Mayotte 2022/2024 a été lancé pour y remédier, le but étant de « dénicher des produits vitrines qui tireraient la destination ‘Mayotte’ vers le haut ».

Les Lauréats

7 projets ont donc été retenus. Les représentants de 4 d’entre eux étaient présents à la conférence de presse. D’ailleurs, nous nous sommes particulièrement attardés sur l’un d’eux, vous allez comprendre pourquoi. Mahamoud Zalia se l’est joué original avec « Acrobena », un parc d’accrobranche qui devrait se situer dans la zone forestière de Dembeni. L’AaDTM voulait une diversification du catalogue d’activités touristiques ? Il seront servis. Une dizaine de parcours dans les arbres (allant de 1,20m à 20m de hauteur) est proposée. Enfant, débutant, expert, chacun en aura pour son argent et pourra aspirer à suivre les traces de Tarzan ! Mahamoud nous livre sa joie et profite pour nous en dire davantage sur les origines de cette idée : « C’est un projet que j’ai en tête depuis très longtemps, j’ai toujours aimé les arbres, la nature. En parallèle j’aime aussi tout ce qui est sport extrême. En voyant les makis basculer de branches en branches, je me suis dit ‘pourquoi pas faire de l’accrobranche?’ En plus il y a beaucoup d’arbres ici, c’était faisable. Je suis très heureux à l’idée de savoir qu’on va m’accompagner. Disons que c’est un ‘plus’ car je comptais quand-même aller au bout, même si je n’avais pas été sélectionné. J’en suis tout de même honoré et fier, j’espère pouvoir vous proposer vos premiers rendez-vous en forêt très prochainement ! » Restons « connectés ».

Mais attention, 6 autres candidatures ont été jugées tout aussi innovantes. Nous vous les présentons :

-Rand O Palma, prévu sur les plages de Sohoa et de Hamjago. Son initiateur, Massoundi Mahadali Halifa est moniteur de plongée. Il aura à cœur de « démocratiser l’activité de la plongée sous marine », en proposant notamment une initiation en PMT* et des randonnées palmées. « Connaître le lagon et sensibiliser sur l’importance de préserver ce dernier » seront ses mots d’ordre.

–Le Jardin des sens « la jolie » est une brillante trouvaille d’Abdou Hamissi Abdillah et devrait se situer à Kaweni. L’idée est de venir découvrir les épices, fleurs ou autres plantes aromatiques de l’île. L’idée est de profiter de la nature dans tous les sens du terme, que ce soit avec l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat ou bien le goût. On a même prévu un supplément pour les enfants : une promenade à dos d’âne, rien que ça !

-Boinaidi Assani nous fait revenir aux pratiques ancestrales de l’agriculture mahoraise et bien plus encore avec sa ferme pédagogiques des 3 litchis. Au programme ? Initiation aux opérations agricoles, ventes de produits frais ou encore des randonnées vers le mont Benara et le musée du sel, en raison de la proximité géographique (Bandrélé).

-Abdou Kamardine et Assani Hadidja nous offrent une expérience unique avec Donuts Boat, une location de bateaux qui a prévue de poser bagages à Kani-Kéli. La particularité de ces embarcations est leur forme singulière, mais aussi le fait qu’on puisse les conduire sans permis, en famille ou avec les amis. L’environnement est bien évidemment respecté, le bateau utilisant un système 100% électrique. Pour les gourmands, un service de restauration est compris.

–Dangadzo sur le lagon, de Massiala Nourayne, nous offre du fun. C’est une location de parcours aquatique.

-On finit avec un peu de détente avec le Centre de Balnéothérapie de Combani. Soins par le bain, massage… tout le monde devrait être ravi.

Divers accompagnements

Toutes les activités citées seront accompagnées dans leur bonne concrétisation, par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristique du 101e département, mais aussi par ses nombreux partenaires, tels que la préfecture, l’Adim ou bien le département. Ils sont légion, et chacun apporte sa contribution. Par exemple, l’organisation chargée du tourisme dans l’île, a déboursé plus de 50 000 euros et déboursera 80 000 euros supplémentaires, pour l’ensemble des candidats. En additionnant les aides, tous partenaires compris, chacun des 7 heureux du jour disposerait apparemment d’un peu plus de 40 000€ de dotation.

Pour Zaounaki Saindou, Présidente de l’AaDTM, le challenge création tourisme Mayotte 2022/2024 ne sera pas le dernier projet à voir le jour dans le développement touristique de l’île. Elle abonde : « D’autres projets sont en cours. Par exemple, certaines activités de notre vie quotidienne seront transformées en offre touristique. En guise d’illustration, la cueillette d’ylang ylang ou encore l’immersion dans le manzaraka. Chaque personne qui le voudra pourra plonger dans diverses activités propres à Mayotte. »

Un jury de 20 personnes, composé de l’ensemble des partenaires, s’est chargé de départager nos candidats. À l’issue de la première épreuve, écrite, il ne restait que 12 candidats. Les 7 gagnants se sont démarqués lors d’auditions qui ont duré pas moins de « deux après-midi ». S’ils sont 7, ce n’est pas parce que c’est un chiffre porte bonheur ou parce que la présidente de l’AaDTM est fan de Cristiano Ronaldo*. C’est parce que ce sont ceux qui ont le plus rempli les critères demandés, à savoir maîtriser son sujet, gérer au niveau du foncier et aussi savoir vendre son projet, entre autres. Pas de paniques pour les « recalés », aucune cause n’est perdue. D’ailleurs deux ont déjà été retenus en rendez-vous d’accompagnement.

Houmadi Abdallah

*PMT = palmes masques et tuba. Le kit numéro un pour chaque débutant en plongée

*Cristiano Ronaldo est un des meilleurs footballeurs au monde. Une de ses particularités est son numéro 7, qu’il arbore sur son maillot depuis plus de 20 ans, au point d’être surnommé Cr7.