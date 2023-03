L’agenda loisirs du week-end : lecture, expo, art, poésie, carnaval, concert, rando et ciné

Vendredi 17 mars

Cinéma Alpa Joe : 19h – Ant Man (3D)

Samedi 18 mars

– De 8h à 12h : La médiathèque Rama M’SA à Passamainty accueillera ce samedi la finale des petits champions de la lecture 2023, organisée en partenariat par la ville de Mamoudzou et la Délégation Académie aux Arts et à la Culture.

Lancé en 2012, ce grand jeu national de lecture à voix haute s’adresse à tous les élèves de CM1 et CM2 de France métropolitaine et d’outre-mer. Les candidats sont invités à lire à voix haute un texte de leur choix durant 3 minutes. Ce concours vise à promouvoir la lecture et l’oralité, de manière ludique et sous l’angle du partage.

L’élève vainqueur de la finale départementale, puis régionale, sera sélectionné pour la finale nationale à la Comédie-Française

Entrée gratuite ce samedi 18 mars 2023 de 8h00 à 12h00.

– De 8h30 à 17h30 : L’exposition « Les Artistes s’Exposent » revient, du 16 au 25 mars à la MJC de Kaweni.

La Ville de Mamoudzou, en partenariat avec l’association Zangoma, met à l’honneur divers artistes locaux et formes d’arts. Cette année, l’exposition aura pour thème « Un livre, une image ». La thématique favorise le croisement de deux formes d’expression artistique. Les peintres ont chacun choisi des extraits de textes proposés par des écrivains locaux afin de les illustrer à travers leurs tableaux

Les visiteurs pourront contempler plusieurs formes d’art, notamment des peintures, des dessins, des photographies, des créations audiovisuelles, des sculptures, OP art, installations, etc.

Entrée gratuite du 16 au 25 mars 2023, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

contact@mamoudzou.yt

– Dès 9h : Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le Lions Club Mayotte YLANG vous convie à une vente d’objets d’art en vue de lever des fonds pour l’achat de culottes menstruelles destinées aux jeunes femmes en situation de précarité.

La vente aura lieu le samedi 18 mars dès 9h à l’hôtel Caribou, au Mermoz Loundge à Mamoudzou.

– Toute la journée se tiendra la 4e édition de Reska Ni Kalamu, le Festival des Arts poétique de Chiconi. Rencontres poétiques, musicales et culturelles sur le thème du rêve. Organisées par la commune et la Bibliothèque de Chiconi.

De nombreux ateliers & représentations auront lieu avec des intervenants tels que : Pedro Kouyate officiel, Colo ASSANI, la Cie Herecumbe, la compagnie Lada Tou, William HOUNTONDJI et Judith Gueyfier

– Carnaval du Coco samedi 18 mars

Le cocolodge Mtsamboro. Au programme : élection de miss lady coco, musique et chants de carnaval, buffet.

– 20h30 : Il fait son grand retour à Mayotte depuis de nombreuses années, l’artiste Maalesh sera en concert au Pôle culturel de Chirongui

Rendez-vous Samedi 18 Mars à 20h30 sur la scène du Pôle culturel de Chirongui.

Réservez vos places ici

poleculturel@chirongui.yt

Dimanche 19 mars

– De 8h à 13h : Randoclean organise une dernière rando du dimanche (avant une longue pause jusqu’au début du mois de mai) ce week-end de 8h30 à 13h.

Rendez-vous à la plage du préfet à 8h

Distance prévue : 5 kms / Degré de difficulté : 2/5 (facile)

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans.

Uniquement sur inscription en ligne

Infos : 06.39.29.14.04

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Vendredi 17 mars : 19h – Ant Man (3D)

Samedi 18 mars à 10h : Pattie et la colère de Poséidon (film d’animation)

13h : Scream VI (3D, interdit au moins de 12 ans)

15h30 : Creed III

19h : Avatar, la voie de l’eau (3D)

Dimanche 19 mars à 10h : Pattie et la colère de Poséidon (film d’animation)

13h : Black Panther (3D)

15h30 : Juste ciel !

19h : 65 La Terre d’avant

Infos : www.cinealpajoe.yt