Avis de modification objet social – IBS LEVAGE ET FORAGE

Avis de modification objet social

Aux termes d’une délibération en date du 15 mars 2023, les associés de la société dénommée IBS

LEVAGE ET FORAGE , Société par actions simplifiée au capital de 10000 €, dont le siège est à

KOUNGOU – MAYOTTE (97600), C/O HOLD INVEST Carrière de Kangani, identifiée au SIREN sous

le numéro 900 340 134 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MAMOUDZOU.

(MAYOTTE) ont décidé de modifier l’objet social de la société. La rédaction de l’ « ARTICLE 2.

OBJET » des statuts sera désormais la suivante :

Ancienne mention : La société a pour objet, en France et à l’étranger : Prestations de levage et/ou de

manutention,Prestation de forage,Mise à disposition de matériel de levage, avec opérateur,Mise à

disposition de matériel de forage, avec opérateur, Transports et transports exceptionnels, Etudes

relatives aux prestations de levage.Etudes relatives aux prestations de forages,

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou

connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations financières,

commerciales, industrielles, mobilières et immobilières en France ou à l’étranger, sous quelque forme

que ce soit, dès lors que ces activités ou opération peuvent se rattacher, directement ou indirectement,

à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les statuts peuvent préciser une raison d’être,

constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des

moyens dans la réalisation de son activité

Nouvelle mention : La société a pour objet, en France et à l’étranger : Prestations de levage et/ou de

manutention,Prestation de forage, Mise à disposition de matériel de levage, avec opérateur,Mise à

disposition de matériel de forage, avec opérateur, Transports et transports exceptionnels,

Transporteur public routier de marchandises, de déménagement et de loueur de véhicules

industries avec conducteur destinés au transport de marchandises, Commissionnaire de

transport, Etudes relatives aux prestations de levage, Etudes relatives aux prestations de forages,

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou

connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations financières,

commerciales, industrielles, mobilières et immobilières en France ou à l’étranger, sous quelque forme

que ce soit, dès lors que ces activités ou opération peuvent se rattacher, directement ou indirectement,

à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les statuts peuvent préciser une raison d’être,

constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des

moyens dans la réalisation de son activité. »

Cette modification sera portée au RCS de MAMOUDZOU (MAYOTTE)