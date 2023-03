STM : fin des tickets papier au 1er avril 2023

Ce n’est pas un poisson d’avril avant l’heure : le Conseil départemental de Mayotte informe les usagers des barges et amphidromes que seule la carte magnétique sera acceptée dans deux semaines.

Les tickets papiers ne seront plus acceptés dans les gares maritimes du STM à compter du 1er avril 2023, le paiement par carte bancaire sera aussi disponible au quai Colas.

A partir de ce 15 mars 2023 tous détendeurs de titres de transport papiers doivent se rapprocher du STM afin de procéder à un échange contre des cartes magnétiques.

Comme l’avait annoncé le vice-président chargé de l’Administration générale, Transport et Transition écologique, Ali Omar, il s’agit de « simplifier les procédures, de sécuriser et de faciliter le paiement, notamment pour les tickets véhicules afin de rendre les opérations d’embarquement plus fluides ».