Les cafés de la DMP : la cheffe d’entreprise Fatima Tricoire raconte sa seconde vie après la maladie

La Délégation de Mayotte à Paris (DMP) organise ce samedi 18 mars à 14h, son second « Café de la DMP » consacré à l’accompagnement des personnes vulnérables. A cette occasion, Fatima Tricoire, cheffe d’entreprise et coach en développement personnel et professionnel, rapportera son histoire de femme résiliente et de son engagement.

Sa vie va changer après avoir été diagnostiquée d’une maladie incurable, invalidante, rapporte la fondatrice de l’association « #MaisonDuSecondSouffle».

« Après avoir mené un long combat pour retrouver l’usage de ses membres et son apparence physique, on la déclare en rémission… Et pourtant… de nouvelles épreuves l’attendent. Parmi elles : la réintégration en société. Le retour du salarié à son poste après une longue absence fait partie de ces épreuves. De sa vulnérabilité, elle va faire une force. Après la maladie, comment, alors que tout a changé, retrouver le chemin de l’engagement et de l’épanouissement professionnels ? »

Fatima Tricoure expliquera comment elle a fait pour faire sauter tous ses verrous puis, prendre sa vie en main ! Elle partagera les leçons qu’elle a tirées de ses expériences douloureuses : de la malédiction à la bénédiction. De ses rencontres avec des hommes de pouvoir, des dirigeants, des entreprises du CAC 40 qui vont lui faire confiance !

Enfin, elle nous partagera des TIPS. « Aujourd’hui, je suis comme l’eau du ruisseau que l’on essaie de barrer mais que l’on n’arrêtera pas… En devenant entrepreneure, j’ai voulu d’abord transformer mon monde et, petit à petit, je change le monde en toute humilité ».

Le concept « Femmes d’exception » initié il y a 3 ans par la délégation, dans le cadre de la journée du 8 mars, vise toujours l’objectif de promouvoir des parcours d’excellence des femmes mahoraises et d’inviter les plus jeunes à s’en inspirer pour les encourager et susciter des vocations.

Pour participer à la rencontre, inscrivez-vous dès à présent en cliquant ici.