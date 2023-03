SIDEVAM – AVIS DE MARCHÉ SERVICES

SIDEVAM

Rue de l’Ecole Primaire

97650 Dzoumogné

AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Organisme acheteur : SIDEVAM (976)

Contact : Youssouf BACAR , Rue de l’Ecole Primaire, 97650 Dzoumogné, FRANCE.

Tél. +33 269620784.Courriel : bacar.youssouf@sidevam976.yt.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché : AFFRETEMENT DE CAMIONS BENNES A ORDURES MENAGERES POUR LA COLLECTE DU SIDEVAM976

Type de marché : Services

Classification CPV : 60182000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Durée de validité des offres : 4 mois

Informations sur les lots :

Lot n° 1 : Affrètement de camions BOM 16 tonnes à 26 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

26 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

Lot n° 2 : Affrètement de camions mini-BOM 7 tonnes à 12 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

tonnes à 12 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

Lot n° 3 : Affrètement de camion-grue de 7 tonnes à 26 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

26 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

Lot n° 4 : Affrètement de camions-plateau 3,5 tonnes à 7 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

tonnes à 7 tonnes – Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

Lot n° 5 : Mise à disposition de bennes 7m3 à 20 m3– Secteur 1 (Nord et Petite-terre)

1 (Nord et Petite-terre)

Lot n° 6 : Affrètement de camions BOM 16 tonnes à 26 tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

Lot n° 7 : Affrètement de camions mini-BOM 7 tonnes à 12 tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

à 12 tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

Lot n° 8 : Affrètement de camion-grue de 7 tonnes à 26 tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

Lot n° 9 : Affrètement de camions-plateau 3,5 tonnes à 7 tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

7 tonnes – Secteur 2 (Centre et Sud)

Lot n° 10 : Mise à disposition de bennes 7m3 à 20 m3– Secteur 2 (Centre et Sud)

(Centre et Sud)

Type de procédure : Procédure ouverte

Date limite de réception des offres : Mardi 11 avril 2023 – 16:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 23-31558 (envoyé le 08 mars 2023)