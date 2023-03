Les Eaux de Mayotte – AVIS RECTIFICATIF SERVICES

Les Eaux de Mayotte

ZI KAWENI BP 289

97600 Mamoudzou

AVIS RECTIFICATIF SERVICES

Section 1 : Références de l’avis initial

Annonce N° 23-24008

Mise en ligne sur http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/23-24008 du 2023-02-21 au 22/03/2023

Section 2 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20009346600015

Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupement de commandes : non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Accord-cadre à bons de commande relatif à des missions d’analyse d’eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Classification CPV : 71313000

Type de marché : Services

Description succinte du marché : Le présent accord-cadre a pour objet la mise en oeuvre d’analyses sur les eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, présentes dans le département de Mayotte.

Cet accord-cadre comprend la mise à disposition aux EAUX DE MAYOTTE du flaconnage et de l’intégralité du matériel et des équipements nécessaires aux opérations de prélèvement et de transport des échantillons. Le marché comprend ainsi la constitution puis le renouvellement d’un stock de flaconnage adapté aux différentes analyses (prix n°1 du BPF).

Section 4 : Informations rectificatives

Rectification

Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots : Le marché est conclu pour une durée de 24 mois. Il est

également non reconductible.

Date d’envoi du présent avis

14 mars 2023