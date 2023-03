La préfecture de Mayotte lance un appel à projets sur la prévention de la délinquance

Ce mardi, s'est tenu le grand jury du "concours jeune entrepreneur". Cette deuxième édition, organisée conjointement par Oudjerebou, la couveuse d'entreprises de Mayotte, et Rotary club de Mamoudzou Hippocampe, s'est déroulée dans les locaux du premier cité, à Cavani. Le but de ce rassemblement ? Initier les jeunes à l'entreprenariat et les familiariser aux enjeux autour de ce dernier. Le moins que l'on puisse dire est qu'il y avait de l'idée.