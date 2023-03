Coupure d’eau à Sohoa

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle qu’à la suite d’une casse sur canalisation, un arrêt de la distribution d’eau potable s’impose de 10h00 à 13h00 pour le village de Sohoa

« Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau :

• Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire)

• Privilégier les usages non alimentaires (WC, ménage…).

• Préférer pour les usages alimentaires (boisson, alimentation), la consommation d’eau du

robinet ayant été prélevée et stockée avant la coupure d’eau (en étant conservée au frais et à l’abri de la lumière dans un récipient propre) ou à défaut faire bouillir l’eau pendant plusieurs minutes en s’assurant de la laisser refroidir pour éviter tout risque de brûlure. »