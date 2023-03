Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou – RÉSULTAT DE MARCHÉ

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Hôtel de Ville de Mamoudzou,

BP 01 – Rue du Commerce

97600 Mamoudzou

RÉSULTAT DE MARCHÉ

.

Pouvoir adjudicateur

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), MALIDI Moidjoumoi, 106 Boulevard Halidi Sélémani, 97600 Mamoudzou ,

FRANCE. Tel : +33 269639100. E-mail : moidjoumoi.malidi@cadema.yt.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Services généraux des administrations publiques.

Références de l’avis initial paru au BOAMP

Parution numéro : 2022_186 DIFF – Annonce n° du 2022-07-05

.

Description du marché

Objet du marché

La présente consultation a pour objet les travaux de Réhabilitation de l’ancien tribunal de Mamoudzou.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45000000

Lieu d’exécution

Quartier Mgombani à Mamoudzou

Code NUTS : FR

.

Caractéristiques principales

Type de marché

Travaux : Exécution

Type de procédure

Procédure adaptée

.

Informations sur l’attribution du marché

Critères d’attribution retenus :

Aucun critère.

Attribution :

LOT N° 1 : attribué

Intitulé :

Lot 1: Démolition- Gros oeuvre – Fondations- Maçonnerie

Date d’attribution du marché : 15 février 2023

Nombre total d’offres reçues : 2

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Maçonnerie Générale Soudjay , 58 rue Younoussa Bamana Gnambotiti , 97640 , SADA , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué

Intitulé :

Lot 2 : Charpente- Bambou

Date d’attribution du marché : 15 février 2023

Nombre total d’offres reçues : 2

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

INDUSTRIE BOIS SAS , CENTRE MAHARADJAH KAWENI , 97600 , MAMOUDZOU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 4 : attribué

Intitulé :

Lot 4 : Serrurerie- Métallerie

Date d’attribution du marché : 15 février 2023

Nombre total d’offres reçues : 3

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Entreprise SOILIHI FILS , 3 rue du Collège de Doujani , 97600 , MAMOUDZOU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 5 : attribué

Intitulé :

Lot 5A : Électrique CFO CFA

Date d’attribution du marché : 16 février 2023

Nombre total d’offres reçues : 6

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

Société de maintenance et de travaux , 9 lot SIM TSOUNDZOU 1 , 97600 , MAMOUDZOU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 0 : attribué

Intitulé :

Lot 6 : Plomberie revêtements des sol

Date d’attribution du marché : 02 février 2023

Nombre total d’offres reçues : 6

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

FROID CONCEPT , 54 RUE CCD03 , 97605 , PASSAMAINTY , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 0 : attribué

Intitulé :

Lot 7 : Menuiseries intérieures

Date d’attribution du marché : 15 février 2023

Nombre total d’offres reçues : 1

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

BOTO BOIS , 20 Chemin Barabahi , 97670 , CHICONI , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

LOT N° 0 : attribué

Intitulé :

Lot 8 : Peinture

Date d’attribution du marché : 07 mars 2023

Nombre total d’offres reçues : 10

Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué

CBGM , 2 Ruelle II6’KADARA M’TSAPERE , 97600 , MAMOUDZOU , FRANCE.

Informations sur le montant du marché

Montant (H.T.) : Indéfini.

Informations sur la sous-traitance

Pas de sous-traitance.

.

Date d’envoi du présent avis

08 mars 2023