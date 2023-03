Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou – AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Communauté

d’Agglomération de

Dembéni-Mamoudzou

Hôtel de Ville de Mamoudzou,

BP 01 – Rue du Commerce

97600 Mamoudzou

AVIS DE MARCHÉ SERVICES

Pouvoir adjudicateur

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

97600 Mamoudzou

Tel : +33 269639100. Fax : . E-mail : moidjoumoi.malidi@cadema.yt

Adresse internet :

.

Objet du marché

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de confortement de berges au droit des

parcelles BK1507 de la rivière de la Majimbini.

.

Caractéristiques

Type de procédure : Procédure adaptée – Ouverte.

.

Durée du marché

La durée du marché est d’un mois.

.

Critères de sélection

1-Prix des prestations 60 %

2-Valeur technique 40 %

2.1- Moyens humains et matériels mobilisés pour la mission, Indication des différentes catégories de personnel qu’il est prévu d’affecter à la

réalisation des prestations ainsi que des domaines d’intervention qu’il est prévu

de confier à chacune d’elles (fournir les CV détaillés des intervenants) 15 %

2.2- Organisation et méthodologies mises en œuvre pour la réalisation de la mission de Maîtrise d’œuvre, en lien avec le cahier des

charges 15%

2.3 – Planning détaillé et phase de l’ensemble de l’opération 10%

.

Date limite

Date de clôture : Mardi 11 avril 2023 – 12:00

.

Date d’envoi du présent avis

14 mars 2023