Violences à Tsoundzou : un jeune majeur interpellé

« Un dispositif a été mis en place conjointement entre la police nationale et la police municipale afin de juguler le flux des véhicules à cette heure de grande affluence sur Mamoudzou et faire face au ralentissement du ramassage scolaire ».

Vers 5h20 ce mardi, un barrage constitué de conteneurs poubelle et de divers détritus était incendié. Des automobilistes ont été pris à partie, trois bus ont été dégradés par des projectiles, et le véhicule de la Brigade anti-criminalité (Bac) a également été touché par un cocktail Molotov. La police nationale sur place indique qu’une patrouille de gendarmes mobiles les a rejoint pour lever les barrages, ainsi que les sapeurs pompiers pour éteindre le feu.

La Police Nationale de Mayotte organisait plus tard dans la matinée une opération conjointe de sécurisation et de lutte contre l’immigration clandestine à Tsoundzou I et Tsoundzou II, au cours de laquelle 5 personnes étaient interpellées par les policiers du GAO. « Etrangers en situation irrégulières, ils feront l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière ».