Une remise de médaille en grande pompe !

Qu’elle fait du bien cette salle de cinéma. La qualité des événements organisés là-bas n’est plus à prouver, en plus il y a ce côté « grande pompe* » à chaque fois. L’ensemble des décorés du jour n’auront certainement pas à en redire.

La cérémonie

Ce lundi étaient décorés de la médaille d’honneur du travail, 172 agents du conseil départemental, sous les yeux de leurs proches, venus assister à la cérémonie. Les élus aussi étaient présents, dont le président du conseil départemental, Ben Issa Ousseni. Ce dernier a ouvert les festivités par un discours fédérateur. Pour lui, « chaque personne, élu ou agent, doit apporter sa pierre à l’édifice » et « c’est en effectuant son travail de manière efficiente, chacun à son niveau et dans son domaine, que le conseil départemental pourra répondre efficacement aux besoins de la population ». Par la suite, les médaillés en catégorie « or » ont été les premiers honorés. S’en est suivi la séquence des médaillés en catégorie vermeil, et enfin, en catégorie argent.

Réactions : de la fierté, de toutes parts

On parle de médaillés, forcément nous avons recueillis la réaction de quelques uns d’entre eux ! Le premier interrogé est Saffirou Abdou, récipiendaire de la médaille d’or : « Ma joie est immense aujourd’hui ! Me dire que je suis resté au boulot toutes ces années, jusqu’à recevoir cette distinction, c’est fou. Maintenant bien évidemment j’attends la retraite, qui arrive très prochainement. Je mérite de me reposer, la nouvelle génération est là pour prendre le relais ».

Haoulati M’lamali, adjoint administratif principal de 2e classe, a elle aussi reçu sa médaille d’or. Cette dernière nous a confié sa joie, accompagnée d’une immense fierté : « Je suis heureuse, mais aussi très fière. J’en ai fait du chemin et j’en ai vu des choses depuis que j’ai commencé à travailler, jusqu’à aujourd’hui. Je me suis entendue avec beaucoup de supérieurs, comme je me suis disputée avec beaucoup d’autres (rires). Mais c’est comme ça partout, il y a des hauts et des bas. J’ai tenu et continué à faire mon devoir. Un grand merci à nos proches qui sont venus et aussi aux personnes qui ont rendu cette cérémonie possible. Un grand merci également au président du conseil départemental qui a tenu à nous honorer aujourd’hui, car nous aurions pu rester là sans jamais recevoir une seule distinction. Ça veut aussi dire que les chefs ont été attentifs à la qualité des travaux que nous avons réalisé, je conclurai donc par des remerciements à leurs égards. »

L’ancienneté, oui, mais aussi et surtout la qualité !

La dernière phrase de Mme M’lamali n’est pas anodine. En effet, les critères d’éligibilité à ces médailles d’honneur vont au delà de la simple « ancienneté ». Ben Issa Ousseni nous en dit davantage sur ces derniers, mais aussi sur la cérémonie : « Cette cérémonie est un moment important pour les agents du conseil départemental. Ces derniers ont été méritants et il était primordial que nous les félicitions. En effet, l’ancienneté a certes été prise en compte, mais aussi la qualité des services fournis. C’est un ensemble. Si le dossier remplit ces critères là, l’attribution des médailles suit. Ce sont des bons et loyaux services rendus à la population mahoraise qui sont récompensés aujourd’hui ».

Sur les 172 personnes honorés, 22 ont reçu une médaille or, 71 la médaille vermeil, et enfin, 79 ont hérité d’une médaille d’argent. Ces derniers représentent la génération de 2021. La listes des personnes qui seront récompensés pour l’année 2022, est actuellement en études d’après le président Ben Issa. En tout cas, félicitations à tous !

Houmadi Abdallah

*les médailles d’honneur du travail suivent une logique d’ancienneté et de qualité du travail. Elles se distinguent en plusieurs catégories : argent pour 20 ans de services, vermeil pour 30 ans de services, or pour 35 ans de services, et enfin, la distinction ultime, la grande médaille d’or pour 40 ans de bons et loyaux services.

* »en grande pompe » expression datant du 17e siècle, est une extension de l’express « en pompe », elle-même datant du 12e siècle. Cette dernière signifie « avec du luxe, de l’abondance ». Une cérémonie en grande pompe est donc une cérémonie où on « met le paquet ».