Le label AB d’agriculture bio désormais délivré à Mayotte !

« C’est un frein majeur au développement de l’agriculture biologique sur notre territoire qui vient d’être levé », annonce l’Établissement public Foncier et d’Aménagement de Mayotte. Dorénavant, un « auditeur Agriculture Bio » basé à Mayotte effectuera les audits et contrôles de certification, simplifiant les démarches pour les agriculteurs qui souhaitent obtenir le précieux label AB.

Emmanuel Desdoigts, ingénieur en développement agricole indépendant et présent à Mayotte depuis 2010, est devenu auditeur Agriculture Bio pour le compte de Certipaq-Bio, organisme certificateur jusqu’alors implanté uniquement en métropole et à La Réunion.

La présence continue de l’auditeur à Mayotte devrait avoir un impact majeur sur le développement de l’agriculture biologique, en rendant les audits et contrôles plus simples et accessibles pour les agriculteurs du territoire désireux d’être certifiés Agriculture Bio.

Alors que le plan Ecophyto a été activé il y a quelques années pour lutter contre l’emploi abusif de pesticides à Mayotte, c’est une nouvelle marche vers les produits sains qui vient d’être franchie. Comme en Hexagone, l’impact sur le prix d’une agriculture bio n’est pas négligeable car cela demande davantage de temps et de travail à l’exploitant qui n’a pas un rendement intensif. Mais tout l’enjeu va être de développer une clientèle et de compter sur une filière à même de sécuriser les revenus de l’agriculteur, ce qui pourra à terme, jouer sur les prix.

Et rien n’interdit d’inclure une partie de ces produits sains dans le Bouclier qualité prix, avec une prise en charge partielle de l’agriculteur.

Les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans le processus de certification bio peuvent contacter agriculture.bio@epfam.fr pour obtenir un accompagnement technique et administratif par l’EPFAM, et contact@radis.yt pour rentrer en contact direct avec l’auditeur.

A.P-L.